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Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет

12 апреля
2022 год

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12 апреля 2022
Уиллу Смиту на десять лет запретили посещать церемонии «Оскар» из-за его скандальной выходки. На 94-й церемонии, которая состоялась 28 марта 2022 года, Уилл выбежал на сцену и дал пощёчину ведущему Крису Року, который неудачно высмеял алопецию жены Уилла, актрисы Джады Пинкетт-Смит. Поступок Смита спровоцировал рост рейтинга «Оскара», который уже несколько лет терял зрительский интерес. Но вместе с тем, этот сверхлёгкий мордобой скомпрометировал респектабельность премии и перетянул всё внимание на себя, лишив лауреатов звёздного часа. И хотя в зале Смиту аплодировали, впоследствие многих возмутила выходка актёра. Одним из тех, кто публично осудил поступок актёра и реакцию на него публики, был Джим Керри.
В официальном заявлении президента Академии Дэвида Рубина и гендиректора Дона Хадсона говорится о том, что Смиту не разрешается посещать какие-либо мероприятия или программы Академии лично или виртуально.

Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет

Рубин и Хадсон также выразили благодарность Крису Року за стойкость и самообладание, которые он продемонстрировал в этой чрезвычайной ситуации. «Меры, которые мы предпринимаем в ответ на поведение Уилла Смита - шаг навстречу более крупной цели по обеспечению защиты и безопасности наших артистов и гостей. И восстановлению доверия Академии». Стоит отметить, что принятые меры вовсе не означают, что в течение 10 лет Смит не сможет номинироваться на «Оскар» или даже получать награду. Актёр принял решение Академии с пониманием.
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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 09:06
Как и сказал Смит, актерам теперь не позволено быть людьми, они должны быть недостижимыми идеалами высшего морального образца, а за каждый проступок нести наказание ему не соразмерное читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:35
бред конечно, полный бред. теперь мы будем хвалить ведущего, который грязно шутит со сцены на весь мир считай. а человек просто постоял за честь своей жены. полный бред, просто читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:15
Уже реально неприятно читать такие вещи, когда мире перевернулся с ног на голову: шутов поддерживают и благодарят, а рыцарей наказывают и изгоняют читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет фотографии
Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет фотографии
Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет фотографии
Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет фотографии
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