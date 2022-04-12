Уиллу Смиту запрещено посещать церемонии «Оскар» в ближайшие десять лет

Уиллу Смиту
на десять лет запретили посещать церемонии «Оскар» из-за его скандальной выходки. На 94-й церемонии, которая состоялась 28 марта 2022 года, Уилл выбежал на сцену и дал пощёчину ведущему Крису Року
, который неудачно высмеял алопецию жены Уилла, актрисы Джады Пинкетт-Смит
. Поступок Смита спровоцировал рост рейтинга «Оскара», который уже несколько лет терял зрительский интерес. Но вместе с тем, этот сверхлёгкий мордобой скомпрометировал респектабельность премии и перетянул всё внимание на себя, лишив лауреатов звёздного часа. И хотя в зале Смиту аплодировали, впоследствие многих возмутила выходка актёра. Одним из тех, кто публично осудил
поступок актёра и реакцию на него публики, был Джим Керри
.
В официальном заявлении президента Академии Дэвида Рубина
и гендиректора Дона Хадсона
говорится о том, что Смиту не разрешается посещать какие-либо мероприятия или программы Академии лично или виртуально.
Рубин и Хадсон также выразили благодарность Крису Року за стойкость и самообладание, которые он продемонстрировал в этой чрезвычайной ситуации. «Меры, которые мы предпринимаем в ответ на поведение Уилла Смита - шаг навстречу более крупной цели по обеспечению защиты и безопасности наших артистов и гостей. И восстановлению доверия Академии»
. Стоит отметить, что принятые меры вовсе не означают, что в течение 10 лет Смит не сможет номинироваться на «Оскар» или даже получать награду. Актёр принял решение Академии с пониманием.
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