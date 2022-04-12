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Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца

12 апреля
2022 год

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12 апреля 2022
На заре пандемии коронавирусной инфекции, когда все самоизолировались дома, Милош Бикович нашёл укрытие для себя и своей мамы в горном монастыре, где служит его брат Михаил (урождённый Александр). Об уходе брата в монастырь актёр рассказал в новом интервью для канала «А поговорить?»

Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца

«Я был очень маленьким. Я помню, что он уходит. Помню, что он не с нами. Потом я его вижу в рясе, спрашиваю: «А что ты уже не Александр, а Михаил?» «Простите, а мы теперь на вы?» Я помню, что правда задал такой вопрос, потому что я думал, что он теперь кто-то другой. Сейчас я называю его Михаил. Потому что если бы я звал его Александр, это было бы равносильно тому, что я не уважаю его выбор.
Мне кажется, монахи отказываются от суеты мирской, от ненужного хлама. Обычно люди это воспринимают так, как будто что-то случилось. Трагедия какая-то. А на самом деле, это может быть радостное событие. Если человек уходит по своей воле, значит он нашёл там смысл. А мы не находим смысла здесь, мы просто глотаем всё, что нам предлагают. И мы принимаем это как потребители и думаем, что мы счастливы и наша жизнь наполнена».

Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца

Также актёр рассказал о кончине отца: «Он умер в 2006 году. В Вене, где он и работал. Это были самые тяжелые 18 дней моей жизни, когда мы были в Вене, и когда он был на аппарате искусственного кровообращения. У него оторвался тромб. Его спасли, но мозг долго оставался без кислорода. И отец был уже как растение. Нам сказали, что даже если семья против, врач имеет право отключить аппараты искусственного жизнеобеспечения и фактически лишить его жизни. Да, в центре Европы, в Вене. Я помню, что брат тогда поругался с этим врачом, назвав его фашистом. Что кто он такой, чтобы решать? И мы самолетом перевезли отца в Белград. В какой-то день он умер, его сердце просто перестало работать».
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№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 09:05
Всегда было интересно, какого это - когда твой родной человек полностью отказывается от обычной жизни и выбирает вообще другой путь читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:34
грустно про отца конечно - удивительно, что в европе и правда могут отключить человека от аппарата. это прям странно. но про брата его не знала, что он подался в монахи читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:17
На самом деле, причина, по которой есть такой закон понятна - родственникам зачастую очень трудно принять верное решение, поэтому врачу дозволено помогать им с выбором читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца фотографии
Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца фотографии
Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца фотографии
Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца фотографии
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