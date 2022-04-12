Милош Бикович рассказал об уходе брата в монастырь и о смерти отца

На заре пандемии коронавирусной инфекции, когда все самоизолировались дома, Милош Бикович нашёл укрытие для себя и своей мамы в горном монастыре
, где служит его брат Михаил (урождённый Александр). Об уходе брата в монастырь актёр рассказал в новом интервью для канала «А поговорить?»
«Я был очень маленьким. Я помню, что он уходит. Помню, что он не с нами. Потом я его вижу в рясе, спрашиваю: «А что ты уже не Александр, а Михаил?» «Простите, а мы теперь на вы?» Я помню, что правда задал такой вопрос, потому что я думал, что он теперь кто-то другой. Сейчас я называю его Михаил. Потому что если бы я звал его Александр, это было бы равносильно тому, что я не уважаю его выбор.
Мне кажется, монахи отказываются от суеты мирской, от ненужного хлама. Обычно люди это воспринимают так, как будто что-то случилось. Трагедия какая-то. А на самом деле, это может быть радостное событие. Если человек уходит по своей воле, значит он нашёл там смысл. А мы не находим смысла здесь, мы просто глотаем всё, что нам предлагают. И мы принимаем это как потребители и думаем, что мы счастливы и наша жизнь наполнена»
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Также актёр рассказал о кончине отца: «Он умер в 2006 году. В Вене, где он и работал. Это были самые тяжелые 18 дней моей жизни, когда мы были в Вене, и когда он был на аппарате искусственного кровообращения. У него оторвался тромб. Его спасли, но мозг долго оставался без кислорода. И отец был уже как растение. Нам сказали, что даже если семья против, врач имеет право отключить аппараты искусственного жизнеобеспечения и фактически лишить его жизни. Да, в центре Европы, в Вене. Я помню, что брат тогда поругался с этим врачом, назвав его фашистом. Что кто он такой, чтобы решать? И мы самолетом перевезли отца в Белград. В какой-то день он умер, его сердце просто перестало работать»
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