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Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств

12 апреля
2022 год

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12 апреля 2022

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял с поста художественного руководителя Константина Райкина. Народный артист прокомментировал своё увольнение.

Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств

«Должность художественного руководителя упразднена Полянкиным. Ситуация эта долго развивалась. Я говорю об этом с некоторой улыбкой, потому что я к этой ситуации уже был готов. Сейчас я работаю с юристами. Для меня очевидна наша правота, правота всего преподавательского состава, всех студентов. Этот человек [ректор Полянкин] даже не заходит в институт. Его в течение нескольких лет просто не бывает. Он не знает ни одного студента, не посещает ни одного дипломного спектакля», – сказал Константин Аркадьевич.
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№ 2
kriv_co   13.04.2022 - 09:01
Так глупо увольнять единственного человека, ради которого кто-то вообще идет учиться к вам.. Хочется верить, что огласка и волна несогласия помогут побороть этот бред читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:56
печальная эта новость.. а кто будет вместо него? кто его заменит? непонятны причины, если честно, такого решения. но будем надеяться, что все наладится читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств
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Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств фотографии
Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств фотографии
Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств фотографии
Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств фотографии
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