Константин Райкин прокомментировал своё увольнение из Высшей школы сценических искусств

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял с поста
художественного руководителя Константина Райкина
. Народный артист прокомментировал своё увольнение.
«Должность художественного руководителя упразднена Полянкиным. Ситуация эта долго развивалась. Я говорю об этом с некоторой улыбкой, потому что я к этой ситуации уже был готов. Сейчас я работаю с юристами. Для меня очевидна наша правота, правота всего преподавательского состава, всех студентов. Этот человек [ректор Полянкин] даже не заходит в институт. Его в течение нескольких лет просто не бывает. Он не знает ни одного студента, не посещает ни одного дипломного спектакля»
, – сказал Константин Аркадьевич.
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