«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом

Затянувшийся судебный процесс между экс-супругами Эмбер Хёрд
и Джонни Деппом
близок к развязке. В прошлом году Депп подал судебный иск о клевете на 50 тысяч долларов в отношении Эмбер из-за её статьи, в которой она рассказала о пережитом опыте домашнего насилия. Накануне очередного судебного заседания Хёрд опубликовала публичное заявление, в котором призналась, что очень переживает из-за сложившихся недопониманий.
«Как вы, возможно, знаете, я буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Джонни подает на меня в суд за статью, которую я написала в Washington Post. В ней я рассказала о своем опыте домашнего насилия. Я никогда не упоминала имени Джонни, я лишь писала о цене, которую женщины платят за то, что выступают против мужчин, находящихся у власти. И я продолжаю платить эту цену, но надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше. И Джонни тоже. Я продолжаю любить Джонни, и мне очень больно вновь обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира»
, – написала Эмбер в социальных сетях. Ожидается, что суд продлится около шести недель – вчера состоялось первое заседание.
В прошлом году Депп проиграл дело о клевете против издания The Sun
и был признан виновным в избиении жены, после чего решил пойти ва-банк и обвинил Эмбер в незаконном присвоении 7 млн долларов
, которые она получила при разводе и должна была потратить на благотворительность, но не сделала этого. Кроме того, спустя некоторое время в СМИ стали появляться доказательства того, что Эмбер нагло солгала при обвинении Деппа в домашнем насилии
, а полицейские подтвердили, что следов преступления на её теле не было. В ближайшее время суд должен вынести решение по этому делу.
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