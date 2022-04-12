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«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом

12 апреля
2022 год

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12 апреля 2022
Затянувшийся судебный процесс между экс-супругами Эмбер Хёрд и Джонни Деппом близок к развязке. В прошлом году Депп подал судебный иск о клевете на 50 тысяч долларов в отношении Эмбер из-за её статьи, в которой она рассказала о пережитом опыте домашнего насилия. Накануне очередного судебного заседания Хёрд опубликовала публичное заявление, в котором призналась, что очень переживает из-за сложившихся недопониманий.

«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом

«Как вы, возможно, знаете, я буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Джонни подает на меня в суд за статью, которую я написала в Washington Post. В ней я рассказала о своем опыте домашнего насилия. Я никогда не упоминала имени Джонни, я лишь писала о цене, которую женщины платят за то, что выступают против мужчин, находящихся у власти. И я продолжаю платить эту цену, но надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше. И Джонни тоже. Я продолжаю любить Джонни, и мне очень больно вновь обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира», – написала Эмбер в социальных сетях. Ожидается, что суд продлится около шести недель – вчера состоялось первое заседание.

В прошлом году Депп проиграл дело о клевете против издания The Sun и был признан виновным в избиении жены, после чего решил пойти ва-банк и обвинил Эмбер в незаконном присвоении 7 млн долларов, которые она получила при разводе и должна была потратить на благотворительность, но не сделала этого. Кроме того, спустя некоторое время в СМИ стали появляться доказательства того, что Эмбер нагло солгала при обвинении Деппа в домашнем насилии, а полицейские подтвердили, что следов преступления на её теле не было. В ближайшее время суд должен вынести решение по этому делу.
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№ 3
Вячеслав Щербин   13.04.2022 - 09:53
Фанаты будут винить кого угодно, но только не своего кумирчика. Фанаты Деппа - яркий тому пример. Эмбер, может, и далеко не святая. Но что сам кривляка по жизни фрик и наркот - факт широко известный всем,... читать далее>>
№ 2
kriv_co   13.04.2022 - 09:03
Через какой кошмар пришлось пройти артисту из-за какой-то странной и не очень нормальной девушки.. Мне кажется, всем уже понятно, что и к чему в этой истории читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:54
Очень жаль Деппа - проходит эти круги ада из-за больной головы бвывшей жены. ну правда что - зачем и ради чего это все? непонятно) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом фотографии
«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом фотографии
«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом фотографии
«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом фотографии
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