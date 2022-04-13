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«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы»

13 апреля
2022 год

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13 апреля 2022
Николас Кейдж в преддверии выхода фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором он играет самого себя, ответил на вопросы поклонников на портале Reddit. Во время сессии актёр признался, что является большим поклонником творчества Достоевского и часто сравнивает себя с героем романа «Братья Карамазовы».

«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы»

«Я обожаю этого персонажа, потому что он счастлив, хотя у него нет денег. Он просто живет на полную. Он потратил все деньги, чтобы добиться любви девушки. Я тоже однажды сделал нечто подобное. В старших классах я был очень похож на Дмитрия Карамазова. Самая красивая девушка в школе пригласила меня на выпускной, но денег у меня не было. Моя бабушка дала нам немного денег в долг, старший брат купил машину, другой брат купил стереосистему. И я вбухал все деньги в лимузин с шофёром, смокинг и ужин в ресторане и ничуть не пожалел, что потратил столько. Вот это я понимаю — по-карамазовски», – рассказал актёр.
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«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы» фотографии
«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы» фотографии
«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы» фотографии
«Он счастлив, хотя у него нет денег»: Николас Кейдж сравнил себя с героем романа «Братья Карамазовы» фотографии
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