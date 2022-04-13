«Я лежала в ванной с пеной»: Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение

Пару дней назад стало известно, что Дженнифер Лопес
и Бен Аффлек обручились во второй раз спустя 20 лет
. Папарацци добыли фотографии Дженнифер с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, а прошлой ночью в новом выпуске рассылки Джей Ло впервые рассказала
, как Бен сделал ей предложение.
«В субботу вечером я была в моём самом любимом месте на земле — в ванне с пеной. И тут зашел мой любимый, встал на одно колено и сделал мне предложение. Я была застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно и пытаясь осознать тот факт, что спустя 20 лет это происходит снова. Я буквально потеряла дар речи, и тогда он спросил: «Это да?» Я сказала: «Да, конечно, это да!»
, – написала Дженнифер.
Бен подарил Дженнифер кольцо с зелёным бриллиантом, так как зелёный – её любимый цвет: «Я улыбалась, и по моему лицу текли слезы, и я чувствовала себя невероятно счастливой. В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить. Просто тихий субботний вечер дома и два человека, которые обещают всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, которые получили второй шанс на настоящую любовь»
.
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