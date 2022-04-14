«Первый Оскар»: Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин и Ирина Безрукова

По сюжету двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда в 1941 году начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь.Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю.
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