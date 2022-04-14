Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына

В августе 2021 года у Лизы Арзамасовой
и Ильи Авербуха
родился сын, которому дали имя Лев. В недавнем интервью
молодые родители рассказали о том, как изменилась их жизнь с появлением малыша.
О ссорах и конфликтах
Илья: Слова «ругаться», «конфликт», «ссора» к моей жене неприменимы. На самом деле я очень благодарен Лизе за то, что она меня во всем поддерживает, помогает. А отдыхаем мы с ней в путешествиях — когда это удается. Очень люблю менять обстановку, предпочитаю активный отдых. Лежать на пляже — совсем не мое, могу поваляться на лежаке максимум два дня. Правда, наши с Лизой поездки из-за моей работы очень часто откладываются. В этом январе запланировали мы отпуск. В итоге девять дней каникул превратились в два. И ещё раз хочу сказать огромное спасибо Лизе, которая относится к этому с большим пониманием. У нас в семье действительно абсолютное понимание и гармония
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Как выбирали имя сыну
Илья: Я познакомился в роддоме с Марком, а в итоге через несколько дней забрал домой Лёвушку... Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. И остановились на имени Марк. И вот Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал её и Марка и уехал в Нижний Новгород, где ставил церемонию к 800-летию города (она потом получила очень престижную международную премию — своеобразный «Оскар» в области масштабных постановок). Когда шоу закончилось, сел в машину и помчался назад в Москву, чтобы забрать жену с сыном из роддома. Еду, в голове крутится: «Марк, Марк». И я вдруг понимаю: что-то с именем не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество Львович, Львовна (мой дедушка был Марк Львович). Осталось только с женой посоветоваться. Но Лиза, наверное, уже так ждала, чтобы я дал отмашку — как всё-таки назвать малыша, что, когда я вошёл и сказал: «Лиз, давай всё-таки это будет Лев?» — сразу согласилась: «Да, чудно, прекрасно! Главное, чтобы у ребенка было какое-нибудь имя». И когда я ещё раз посмотрел на сына, убедился, что Марк ему не так подходит, как Лев
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О смене фамилии
Илья: На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух
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О паузе в карьере
Лиза: Паузы не было. Я даже попробовала себя в совершенно новой области... Мне позвонили из крупного издательства с предложением написать автобиографию. Я сильно удивилась. Ведь зная мою «любовь» к разговорам о личной жизни, можно было бы предположить, что автобиография уместится на десяти страницах. В то время я была уже в положении, на ранних сроках. Поэтому ответила: «Сейчас способна только на сказки». А редактор сказал: «Пишите сказки!» Эта идея благодатно легла на мое тогдашнее состояние, и появился сборник рассказов «Костик из Солнечного переулка». В первоначальном варианте в сюжетах было много чудесного. Но потом я поняла, что нет ничего волшебнее реальности, и вместо сказок получились «были». Сдала рукопись в издательство за неделю до родов. Меня часто спрашивают: почему главный герой моих рассказов — мальчишка, а не девочка, ведь я могла бы описать себя в детстве. Но мне не хотелось, чтобы читатели отождествляли меня с персонажем. Тем более я ждала сына, так что подсознательно придумала для него «друга». Я буду счастлива, если у Лёвушки в будущем появится такой друг
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О беременности
Лиза: В последние три месяца беременности я, конечно, почти полностью сократила все активности, спокойно дописывала книгу и поддерживала Илью в его работе. У него как раз незадолго до появления Лёвушки была премьера потрясающего ледового спектакля «Анна Каренина». Всю беременность чувствовала себя прекрасно, легко, счастливо. Временные неудобства и недомогания переносила с пониманием: это же такое огромное и глобальное событие — рождение нового человека. Ну подумаешь, токсикоз, но счастья-то больше! Так что никто и ничто не могло испортить мне настроения. И страхов перед родами никаких не было. Я не читала специальных книжек, в интернете ничего не смотрела. Просто регулярно посещала врача, который вел мою беременность, и следовала его рекомендациям
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О воспитании Лёвы
Лиза: Он уже умеет ползать, очаровательно гулит и улыбается. Никаких спортивных или артистических задатков мы в сыне пока не ищем, просто любим его и радуемся. А ещё наслаждаемся тем, что дома у нас царят мир, гармония и атмосфера любви и понимания
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