Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына

14 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
14 апреля 2022
В августе 2021 года у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился сын, которому дали имя Лев. В недавнем интервью молодые родители рассказали о том, как изменилась их жизнь с появлением малыша.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына

О ссорах и конфликтах

Илья: Слова «ругаться», «конфликт», «ссора» к моей жене неприменимы. На самом деле я очень благодарен Лизе за то, что она меня во всем поддерживает, помогает. А отдыхаем мы с ней в путешествиях — когда это удается. Очень люб­лю менять обстановку, предпочитаю активный отдых. Лежать на пляже — совсем не мое, могу поваляться на лежаке максимум два дня. Правда, наши с Лизой поездки из-за моей работы очень часто откладываются. В этом январе запланировали мы отпуск. В итоге девять дней каникул превратились в два. И ещё раз хочу сказать огромное спасибо Лизе, которая относится к этому с большим пониманием. У нас в семье действительно абсолютное понимание и ­гармония.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына


Как выбирали имя сыну

Илья: Я познакомился в роддоме с Марком, а в итоге через несколько дней забрал домой Лёвушку... Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. И остановились на имени Марк. И вот Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал её и Марка и уехал в Нижний Новгород, где ставил церемонию к 800-летию города (она потом получила очень престижную международную премию — своеобразный «Оскар» в области масштабных постановок). Когда шоу закончилось, сел в машину и помчался назад в Москву, чтобы забрать жену с сыном из роддома. Еду, в голове крутится: «Марк, Марк». И я вдруг понимаю: что-то с именем не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество Львович, Львовна (мой дедушка был Марк Львович). Осталось только с женой посоветоваться. Но Лиза, наверное, уже так ждала, чтобы я дал отмашку — как всё-таки назвать малыша, что, когда я вошёл и сказал: «Лиз, давай всё-таки это будет Лев?» — сразу согласилась: «Да, чудно, прекрасно! Главное, чтобы у ребенка было какое-нибудь имя». И когда я ещё раз посмотрел на сына, убедился, что Марк ему не так подходит, как Лев.

О смене фамилии

Илья: На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына

О паузе в карьере

Лиза: Паузы не было. Я даже попробовала себя в совершенно новой области... Мне позвонили из крупного издательства с предложением написать автобиографию. Я сильно удивилась. Ведь зная мою «любовь» к разговорам о личной жизни, можно было бы предположить, что автобиография уместится на десяти страницах. В то время я была уже в положении, на ранних сроках. Поэтому ответила: «Сейчас способна только на сказки». А редактор сказал: «Пишите сказки!» Эта идея благодатно легла на мое тогдашнее состояние, и появился сборник рассказов «Костик из Солнечного переулка». В первоначальном варианте в сюжетах было много чудесного. Но потом я поняла, что нет ничего волшебнее реальности, и вместо сказок получились «были». Сдала ру­копись в издательство за неделю до родов. Меня часто спрашивают: почему главный герой моих рассказов — мальчишка, а не девочка, ведь я могла бы описать себя в детстве. Но мне не хотелось, чтобы читатели отождествляли меня с персонажем. Тем более я ждала сына, так что подсознательно придумала для него «друга». Я буду счастлива, если у Лёвушки в будущем по­явится такой друг.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына

О беременности

Лиза: В последние три месяца беременности я, конечно, почти полностью сократила все активности, спокойно дописывала книгу и поддерживала Илью в его работе. У него как раз незадолго до появления Лёвушки была премьера потрясающего ледового спектакля «Анна Каренина». Всю беременность чувствовала себя прекрасно, легко, счастливо. Временные неудобства и недомогания переносила с пониманием: это же такое огромное и глобальное событие — рождение нового человека. Ну подумаешь, токсикоз, но счастья-то больше! Так что никто и ничто не могло испортить мне настроения. И страхов перед родами никаких не было. Я не читала специальных книжек, в интернете ничего не смотрела. Просто регулярно посещала врача, который вел мою беременность, и следовала его рекомендациям.

О воспитании Лёвы

Лиза: Он уже умеет ползать, очаровательно гулит и улыбается. Никаких спортивных или артистических задатков мы в сыне пока не ищем, просто любим его и радуемся. А ещё наслаждаемся тем, что дома у нас царят мир, гармония и атмосфера любви и ­понимания.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы нашли гармонию и идеальный баланс»: Илья Авербух об отношениях с Лизой Арзамасовой
«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве
Елизавета Арзамасова вышла на сцену впервые после родов
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Илья АвербухЕлизавета Арзамасова

фотографии >>
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали, как изменилась их жизнь с рождением сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юля Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Лариса Баранова (II)
Пётр Глебов
Геннадий Крынкин
Пётр Мамонов
Александр Молочников
Павел Сборщиков
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Пола Ракса
Дани Робен
Богуслав Самборский
Род Стайгер
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Пласт
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Вне закона
драма, комедия, криминальный фильм
США, ФРГ, 1986
Красавица и дракон
драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, Ирландия, 2021
Чудеса
драма
Италия, 2014
Дьяволик
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
Италия, 2021
Подельники
триллер
Россия, 2021
Обратимая реальность
фантастический триллер
Россия, 2022
Стражи терракоты
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2021
9 жизней
триллер
США, 2022
Альпийские приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Швейцария, 2015
Близнец
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Добро пожаловать в семью
комедия, мелодрама
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен