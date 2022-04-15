«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
Спецпоказ финала сериала «Обоюдное согласие»
По случаю выхода финального эпизода сериала «The Тёлки», исполнители главных ролей Милош Бикович и Оксана Акиньшина дали интервью изданию «Esquire», в котором порассуждали о взаимоотношениях мужчин и женщин. Если коротко - духовности нет, взаимоуважения нет, отношения больше похожи на гонку, любви тоже нет, вокруг сплошные иллюзии и жизнь взаймы. Взгляд на феминизм у актёров очень экзотический: Милош уверен, что феминистки давно добились всех необходимых женщинам прав, поэтому это «уже неактуально», а Оксана и вовсе считает, что конечная цель феминизма - возможность воспользоваться писсуаром наравне с мужчиной. Что же касается российских женщин вообще - они, по мнению Оксаны, “биологически” не умеют быть счастливыми.
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