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«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия

15 апреля
2022 год

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15 апреля 2022

По случаю выхода финального эпизода сериала «The Тёлки», исполнители главных ролей Милош Бикович и Оксана Акиньшина дали интервью изданию «Esquire», в котором порассуждали о взаимоотношениях мужчин и женщин. Если коротко - духовности нет, взаимоуважения нет, отношения больше похожи на гонку, любви тоже нет, вокруг сплошные иллюзии и жизнь взаймы. Взгляд на феминизм у актёров очень экзотический: Милош уверен, что феминистки давно добились всех необходимых женщинам прав, поэтому это «уже неактуально», а Оксана и вовсе считает, что конечная цель феминизма - возможность воспользоваться писсуаром наравне с мужчиной. Что же касается российских женщин вообще - они, по мнению Оксаны, “биологически” не умеют быть счастливыми.

«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия

«Главная моя мысль вот в чем: феминизм в России отличается от феминизма Европы и США. Да, он как будто бы основан на идеях равенства, пришедших из Европы, но капнуть глубже — там найдутся жертвенность и обида, унаследованные от родителей. У наших бабушек и мам были послевоенные браки, основанные, зачастую более рациональные, чем чувственные. Замуж выходили из-за долга, обстоятельств, но не из-за искреннего желания и не от всеобъемлющей любви. И воспитывали так дочерей. Холодные женщины воспитаны холодными матерями, не позволяющими себе выражать любовь. Это неразвитость психики, что ли, неумение наслаждаться жизнью. Вот и получается, что российские женщины биологически не умеют быть счастливыми».
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«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия фотографии
«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия фотографии
«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия фотографии
«Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми»: Оксана Акиньшина раскрыла секрет бытия фотографии
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