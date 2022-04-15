Ольга Дибцева рассказала о партнёрских родах с мужем

В преддверии премьеры сериала «Семейка» Ольга Дибцева
дала интервью журналу HELLO!
, в котором рассказала о первом гонораре, главных достижениях в своей жизни и партнёрских родах с мужем.
Первый гонорар Ольга заработала в 2008-м году – тогда актриса полностью потратила его на новую одежду и практически осталась без средств к существованию: «Я помню эту цифру — 56 тысяч рублей за месяц (на дворе 2008-й), гонорар за роль в 200-серийном сериале. Меня наконец-то утвердили не на эпизод, а на роль второго плана. Я потратила всё на одежду и опять мне нечего было есть, но это феерическое ощущение, что я очень богатая и могу купить все, что хочу. И до сих пор гонорары меня так же радуют»
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«Я горжусь, что мне удалось стать актрисой, выбраться из Петербурга, из той жизни, в которой я должна была быть художницей, но ненавидела всё и всех. Что смогла всё бросить, пойти против родителей и поступить в ГИТИС. Что проделала невероятную работу над собой, добилась успеха… Очень горжусь, какой я проделала путь»
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Главным человеком в своей жизни Ольга называет мужа Романа Бочарова
. А один из самых романтичных моментов в их отношениях, по мнению актрисы, – это роды: «Я романтику не очень понимаю – я не за внешнее проявление любви, а за истинную любовь. Мне не нужно доказывать чувства цветами и подарками, надписями на асфальте «Я тебя люблю»… Это не впечатляет. Поэтому самым романтичным моментом для меня стали… роды! Муж был со мной начиная с момента, как дома отошли воды, и до её рождения. Он плакал от переизбытка чувств, я орала. И, когда дочка родилась, он сразу взял её на руки. Я думала: «Боже, что это за человек, как я её возьму, такая маленькая, сопит там, плачет». А муж сразу её взял на руки, начал качать, она сразу успокоилась – это было удивительно. Поэтому мне важна не романтика, а то, что стоит за ней»
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