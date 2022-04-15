«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина

Ольга Дибцева рассказала о партнёрских родах с мужем
А также о главных достижениях в своей жизни
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14 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся специальный показ заключительных серий сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», премьера которого состоялась 18 марта на платформе KION. Cюжет сериала поднимает вопрос о границе между актом насилия и обоюдным согласием, а также об отношении общества к насилию. Героиня Светланы Ивановой - учительница русского языка и литературы Анна Фёдорова - пишет в полицию заявление об изнасиловании. В преступлении Анна обвиняет своих старых друзей, людей обеспеченных и влиятельных. Новость быстро облетает городок, и, как это нередко бывает в нездоровых обществах, в центре внимание и осуждения оказываются не столько предполагаемые преступники, сколько жертва.
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