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«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина

15 апреля
2022 год

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15 апреля 2022

14 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся специальный показ заключительных серий сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», премьера которого состоялась 18 марта на платформе KION. Cюжет сериала поднимает вопрос о границе между актом насилия и обоюдным согласием, а также об отношении общества к насилию. Героиня Светланы Ивановой - учительница русского языка и литературы Анна Фёдорова - пишет в полицию заявление об изнасиловании. В преступлении Анна обвиняет своих старых друзей, людей обеспеченных и влиятельных. Новость быстро облетает городок, и, как это нередко бывает в нездоровых обществах, в центре внимание и осуждения оказываются не столько предполагаемые преступники, сколько жертва.
Среди гостей показа были Владимир Маркони, Анна Снаткина, Андрей Козлов, Светлана Иванова, Мария Голубкина, Арина Шарапова и другие.

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Светлана Иванова

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Яна Гладких

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Мария Голубкина

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Екатерина Шпица

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Анна Снаткина и Андрей Козлов

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Алла Михеева

«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
фото: Владимир Маркони

Смотрите «Обоюдное согласие» на платформе KION.

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«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина фотографии
«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина фотографии
«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина фотографии
«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина фотографии
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