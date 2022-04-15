iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева

На фоне всем известных событий российское правительство привело в действие свою давнюю мечту о блокировке международных соцсетей и созданию суверенного интернета. Неоценимую помощь правительству оказало руководство выше означенных соцсетей, спровоцировав блокировку цензурой и поощрением русофобии и виртуальной травли россиян. В связи с чем компания Цукерберга была признана экстремистской, а два её популярных продукта - заблокированы на территории РФ. Многомиллионная отара российских пользователей, грустно проблеяв слова прощания, послушно
поставила впн
и переместилась в Телеграм и ВКонтакте. Пытаясь сохранить хотя бы часть былой аудитории, сорвавшиеся с насиженных мест артисты в спешке завели новые каналы и странички, пытаясь приспособиться к новым правилам виртуального существования. И хотя Телеграм тоже адаптируется, верифицируя каналы знаменитостей, его система поиска всё ещё не совершенна. Поэтому
Кино-Театр.Ру
решил помочь читателям найти дорожку к кумирам и собрал записную книжечку с новыми адресами российских артистов.
Рената Литвинова
уехала в Париж и завела себе
телеграм-канал, в котором красиво и достойно грустит, выкладывая фотографии из больницы и со съёмок своего нового проекта
.
фото: Рената Литвинова
А
Мария Ивакова
уехала в Лиссабон к своей "духовной коммуне" и
советует подписчикам своего канала
душеспасительные фильмы.
Кристина Асмус
не заморачивается и
просто дублирует
посты из экстремистского онлайн-фотоальбома, празднует день рождения и остаётся собой.
Семён Слепаков
завёл
канал
ещё в далёком 2017 году, но пока помалкивает, приводя рифмы в порядок.
Оставив дверь в запрещённую в России соцсеть приоткрытой исключительно для того, чтобы вести борьбу с бывшей женой своего четвертого супруга,
Анастасия Макеева
завела
страничку во ВКонтакте
.
фото: Анастасия Макеева
Туда же отправилась и
Мария Кожевникова
, но
на её страничке
как-то скучновато.
В считаные дни освоивший эзопов язык опальный
Максим Галкин публикует
различные материалы к размышлению - той части своей аудитории, у которой способность к размышлению ещё не атрофировалась.
Екатерина Варнава
делится с подписчиками
своего канала
новостями, песнями и личным мнением.
Кто о чём, а
Юлия Высоцкая
- о еде. Актриса сразу же заявила, что на её
канале
не будет никакой политики и актуальных новостей, «только кулинарное, эстетическое и культурное».
фото: Юлия Высоцкая Павел Прилучный
делится с подписчиками
своего канала
обрывками повседневной и рабочей жизни.
Милош Бикович
пожалел поклонников из России, у которых нет денег, времени и сил на возню с впн, и дублирует информацию из запрещённой в РФ экстремистской соцсети на
канале в Телеграме
.
Юлия Меньшова
делится на
своём канале
деталями богатой истории своей семьи и рассуждает на тему санкций.
Гарик Харламов
активно
пытается поднять своим подписчикам настроение
мемами и шутливыми постами.
фото: Юлия Меньшова Лиза Арзамасова
вроде бы поняла, что у каждой соцсети есть свой функционал и особенность, но её
канал
ничем особенно не отличается по содержанию от той самой запрещённой в РФ соцсети.
Любовь Аксёнова
вернулась из Индии, завела
телеграм-канал
и молчит.
А
Любовь Толкалина
быстро освоилась
и уже вовсю постит фотографии, видео и фиксирует свои мысли
.
Анна Хилькевич
выкладывает на
своём канале
опросы, видео и голосовые сообщения про скорочтение и способы борьбы с волнением на пробах.
фото: Анна Хилькевич
Тот факт, что Телеграм больше располагает не к визуальному, а к текстовому формату общения с аудиторией, отразился на содержании
канала Варвары Шмыковой
.
А уж как
«разразился» печатным словом Сергей Безруков
- не в сказке сказать.
Канал Сергея Жигунова
по большей части состоит из сезонных крымских пейзажей и фотографий собаки.
Аня Чиповская
пытается на
своём канале
осмыслить происходящее с точки зрения культуры.
фото: Аня Чиповская Никита Ефремов
, в общем-то,
делает то же самое
, но немного иными средствами.
Канал Ирины Безруковой
: раздельное питание, страннейшие видео с изображением потолков и много-много фотографий.
Канал Мельниковой Даши
напоминает дневник человека, пребывающего на границе паники и растерянности.
А
Настасья Самбурская
сохраняет спокойствие и
делится
с подписчиками тренировками упражнений на ягодицы.
фото: Настасья Самбурская Семён Трескунов ретранслирует
информацию из альтернативных источников. Кто-то ведь должен.
А
Дмитрий Певцов
завёл
канал
ещё в ноябре 2021 года, чтобы освещать свою кипучую деятельность в Госдуме. Чем и занимается по сей день.
Крупнокалиберный сплетник
Стас Садальский
делает на
своём канале
то же, что и везде - язвительно комментирует актуальные новости.
А
Яна Поплавская
, как обычно,
занимается морализаторством
и знает всё лучше других.
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