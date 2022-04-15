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iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева

15 апреля
2022 год

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15 апреля 2022

На фоне всем известных событий российское правительство привело в действие свою давнюю мечту о блокировке международных соцсетей и созданию суверенного интернета. Неоценимую помощь правительству оказало руководство выше означенных соцсетей, спровоцировав блокировку цензурой и поощрением русофобии и виртуальной травли россиян. В связи с чем компания Цукерберга была признана экстремистской, а два её популярных продукта - заблокированы на территории РФ. Многомиллионная отара российских пользователей, грустно проблеяв слова прощания, послушно поставила впн и переместилась в Телеграм и ВКонтакте. Пытаясь сохранить хотя бы часть былой аудитории, сорвавшиеся с насиженных мест артисты в спешке завели новые каналы и странички, пытаясь приспособиться к новым правилам виртуального существования. И хотя Телеграм тоже адаптируется, верифицируя каналы знаменитостей, его система поиска всё ещё не совершенна. Поэтому Кино-Театр.Ру решил помочь читателям найти дорожку к кумирам и собрал записную книжечку с новыми адресами российских артистов.

Рената Литвинова уехала в Париж и завела себе телеграм-канал, в котором красиво и достойно грустит, выкладывая фотографии из больницы и со съёмок своего нового проекта.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Рената Литвинова


А Мария Ивакова уехала в Лиссабон к своей "духовной коммуне" и советует подписчикам своего канала душеспасительные фильмы.

Кристина Асмус не заморачивается и просто дублирует посты из экстремистского онлайн-фотоальбома, празднует день рождения и остаётся собой.

Семён Слепаков завёл канал ещё в далёком 2017 году, но пока помалкивает, приводя рифмы в порядок.

Оставив дверь в запрещённую в России соцсеть приоткрытой исключительно для того, чтобы вести борьбу с бывшей женой своего четвертого супруга, Анастасия Макеева завела страничку во ВКонтакте.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Анастасия Макеева

Туда же отправилась и Мария Кожевникова, но на её страничке как-то скучновато.

В считаные дни освоивший эзопов язык опальный Максим Галкин публикует различные материалы к размышлению - той части своей аудитории, у которой способность к размышлению ещё не атрофировалась.

Екатерина Варнава делится с подписчиками своего канала новостями, песнями и личным мнением.

Кто о чём, а Юлия Высоцкая - о еде. Актриса сразу же заявила, что на её канале не будет никакой политики и актуальных новостей, «только кулинарное, эстетическое и культурное».

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Юлия Высоцкая

Павел Прилучный делится с подписчиками своего канала обрывками повседневной и рабочей жизни.

Милош Бикович пожалел поклонников из России, у которых нет денег, времени и сил на возню с впн, и дублирует информацию из запрещённой в РФ экстремистской соцсети на канале в Телеграме.

Юлия Меньшова делится на своём канале деталями богатой истории своей семьи и рассуждает на тему санкций.

Гарик Харламов активно пытается поднять своим подписчикам настроение мемами и шутливыми постами.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Юлия Меньшова

Лиза Арзамасова вроде бы поняла, что у каждой соцсети есть свой функционал и особенность, но её канал ничем особенно не отличается по содержанию от той самой запрещённой в РФ соцсети.

Любовь Аксёнова вернулась из Индии, завела телеграм-канал и молчит.

А Любовь Толкалина быстро освоилась и уже вовсю постит фотографии, видео и фиксирует свои мысли.

Анна Хилькевич выкладывает на своём канале опросы, видео и голосовые сообщения про скорочтение и способы борьбы с волнением на пробах.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Анна Хилькевич

Тот факт, что Телеграм больше располагает не к визуальному, а к текстовому формату общения с аудиторией, отразился на содержании канала Варвары Шмыковой.

А уж как «разразился» печатным словом Сергей Безруков - не в сказке сказать.

Канал Сергея Жигунова по большей части состоит из сезонных крымских пейзажей и фотографий собаки.

Аня Чиповская пытается на своём канале осмыслить происходящее с точки зрения культуры.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Аня Чиповская

Никита Ефремов, в общем-то, делает то же самое, но немного иными средствами.

Канал Ирины Безруковой: раздельное питание, страннейшие видео с изображением потолков и много-много фотографий.

Канал Мельниковой Даши напоминает дневник человека, пребывающего на границе паники и растерянности.

А Настасья Самбурская сохраняет спокойствие и делится с подписчиками тренировками упражнений на ягодицы.

iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева
фото: Настасья Самбурская

Семён Трескунов ретранслирует информацию из альтернативных источников. Кто-то ведь должен.

А Дмитрий Певцов завёл канал ещё в ноябре 2021 года, чтобы освещать свою кипучую деятельность в Госдуме. Чем и занимается по сей день.

Крупнокалиберный сплетник Стас Садальский делает на своём канале то же, что и везде - язвительно комментирует актуальные новости.

А Яна Поплавская, как обычно, занимается морализаторством и знает всё лучше других.
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iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева фотографии
iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева фотографии
iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева фотографии
iМиграция: Куда «переехали» Любовь Аксёнова, Юлия Высоцкая и Анастасия Макеева фотографии
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