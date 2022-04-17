Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов

15 апреля в кинотеатре «Иллюзион» прошёл специальный показ нового фильма Кирилла Соколова«Оторви и выбрось». Соколов прославился своим дебютом с говорящим названием «Папа, сдохни» - о парне, который по просьбе возлюбленной пытается убить её отца. Новый фильм продолжает исследовать тему нездоровых отношений внутри дисфункциональной семьи и воспевать насилие. Героиня Анны Михалковой не может смириться с тем, что её дочь хочет увезти от неё внучку. И нанимает бывшего любовника дочери для того, чтобы он нашёл и забрал ребёнка. Дав добро на убийство дочери. Да, вам не показалось, это комедия.
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