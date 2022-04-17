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Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов

17 апреля
2022 год

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17 апреля 2022
15 апреля в кинотеатре «Иллюзион» прошёл специальный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Соколов прославился своим дебютом с говорящим названием «Папа, сдохни» - о парне, который по просьбе возлюбленной пытается убить её отца. Новый фильм продолжает исследовать тему нездоровых отношений внутри дисфункциональной семьи и воспевать насилие. Героиня Анны Михалковой не может смириться с тем, что её дочь хочет увезти от неё внучку. И нанимает бывшего любовника дочери для того, чтобы он нашёл и забрал ребёнка. Дав добро на убийство дочери. Да, вам не показалось, это комедия.

Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов

Фильм зрителям представили актёры Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Данил Стеклов, Игорь Грабузов и Ольга Лапшина.

Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
фото: Анна Михалкова

Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
фото: Ольга Лапшина

Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
фото: Евгения Милова

Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
фото: Виктория Короткова

«Оторви и выбрось» в прокате с 21 апреля.

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фильмы
Оторви и выбросьПапа, сдохни

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Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов фотографии
Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов фотографии
Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов фотографии
Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов фотографии
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