Допрос с пристрастием: Чулпан Хаматова дала интервью на латвийском телевидении

Эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова
получила предложение от режиссера Алвиса Херманиса
присоединиться к труппе Нового Рижского театра. В связи с чем актриса дала интервью на одном из каналов латвийского телевидения
. Десять лет оправдываясь перед российскими журналистами за “сотрудничество с властью” с целью помочь болеющим раком детям, Чулпан оказалась в ситуации, когда ей пришлось вновь объяснять очевидные факты. С той лишь разницей, что теперь это приобрело отчетливые очертания допроса с целью выяснить - достойна ли Чулпан назначения в труппу Нового Рижского Театра или нет?
Актрисе был задан вопрос о том, считает ли она себя политическим беженцем. Актриса склонилась к утвердительному ответу, отметив, что сейчас её возвращение на родину невозможно. Тогда её спросили о том, какие последствия её ждут в случае возвращения.
«Там несколько вариантов развития событий. Первый вариант - если ты продолжаешь говорить, то начинаются очень страшные репрессии. Я сейчас вижу это по своим коллегам. Люди отказываются вешать на фасад театра букву Z - их избивают…Их не просто запугивают, их избивают. И есть вариант - не говорить. А это значит - разрушать собственную душу, сердце и совесть. Даже не знаю, что страшнее»
, - ответила актриса, не уточнив, кого именно из её коллег избили.
Что касается “сотрудничества с властью”, актриса (в который уже раз!) резонно отметила, что для эффективной и оперативной помощи больным и умирающим детям это просто необходимо. А с излишней принципиальностью в таких вопросах заниматься благотворительностью не следует и начинать.
«Ты не можешь поменять законы, которые вредят пациентам и их родителям, без сотрудничества с властью. Такого не может быть. Ты должен идти на контакт, устанавливать этот диалог, если ты хочешь менять систему помощи в своей стране. Мы хотели поменять систему помощи. Да, нам это удалось. 73 тысячи детей, которым нам удалось помочь»
.
Также актриса рассказала об особенностях бюрократической системы в России и отметила, что только личная встреча врачей-онкологов с Владимиром Путиным помогла убедить президента в том, что необходимо пригласить немецких специалистов для строительства высокотехнологичной детской больницы им. Дмитрия Рогачева.
На вопрос о том, не было ли у неё желания отказаться от звания Народной артистки, Чулпан ответила, что не очень этим званием дорожит: «Я, честно говоря, к этому никогда серьёзно не относилась. Это какой-то советский [пережиток]. Если его отнимут, я его отдам. Я даже не знаю, что это даёт. Для меня ценность моей профессии не в званиях»
.
Ведущая настойчиво пыталась упрекнуть Чулпан в том, что она не занимается “просветительской работой” и не делится в своих соцсетях актуальной информацией о происходящем, чтобы всем “открыть глаза”. Чулпан призналась, что не ведёт соцсети сама, да и само наличие эти аккаунтов - вынужденное решение в пользу фонда “Подари жизнь”. Тогда ведущая предложила актрисе поразмышлять, какими ещё способами она может ежедневно и ежечасно доносить правду о происходящем, на что Чулпан ответила, что довольно сложно переубедить людей, которые совершенно не хотят, чтобы их переубеждали, и враждебно или со страхом относятся к альтернативной информации в силу каких-то своих собственных причин. Но и это не успокоило строгую ведущую - она предложила Чулпан использовать свой звёздный час в данном интервью. Всё это было похоже на вытягивание какого-то сенсационного заявления. В ответ на что Чулпан напомнила своей собеседнице об интервью
с Екатериной Гордеевой
.
«Знаете, мне кажется, интервью с Гордеевой поставило всё точки над i. Я даже не понимаю, что ещё я должна артикулировать? Я против *****, я уехала, я подвергаюсь огромному количеству всевозможных провокаций, меня запугивают, я получаю это везде. Это что нужно всё время говорить? Это надо делать каждый день? В современном мире технологий, в мире, где ты всё время напоказ, ты каждый день это должен говорить? Это мне нужно как-то переформатировать себя, и начать сейчас не читать книги, не репетировать роль, не помогать кому-то, а начинать транслировать себя во внешний мир?
То, что сейчас происходит в России, вы здесь этого не понимаете. Я понимаю, это невозможно понять. Перед тем, как дать интервью Гордеевой, я понимала, что за этим последует, и какая будет реакция. Это страшно. Для вас это не так. Для любого нормального человека давать интервью - это не страшно. А там это страшно. И там сейчас людям очень страшно. И когда говорят “выходите на улицы”…Ну просто люди в западном мире не понимают, что это за поступок, какой смелости это поступок! Как этот поступок затронет не только тебя, а твоих близких. Как это всё выстроено и долго выстраивалось. Целая машина репрессий»
.
На вопрос об “отмене” русской культуры на фоне разрастающейся русофобии Чулпан встала на защиту русской культуры и ответила, что оценка человека по национальной принадлежности -
напоминает кое-что из истории 40-х годов 20 века
странный тренд для первой четверти 21 века.
«На сегодняшний день из России уехало полмиллиона человек. Они уехали сознательно, очень многие в никуда, понимая, что они не могут поддерживать ***** и сегодняшний режим. Они - Россия? Мне кажется, что определять человека по национальному признаку…Сегодня всё-таки 22 год 21 века. Наверное, сейчас вообще больно слушать музыку и смотреть балет всем людям в принципе. Но то, что русская культура спасает людей, спасает меня… Я никогда не встану на сторону ***** [спецоперации] - но именно потому что меня спасает русская культура, я пропитана русской культурой. Русская культура спасла меня, спасла полмиллиона уехавших людей, она спасает людей, которые зашили себе рот, просто плачут и просто умирают, просто иссыхают изнутри»
.
обсуждение >>