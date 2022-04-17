Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер

17 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
17 апреля 2022
Сегодня на канале Showtime стартует сериал «Первая леди», восстанавливающий историческую справедливость в отношении трёх женщин, оказавшихся на изматывающей должности “жена американского президента”. 14 апреля исполнившие в сериале главные роли Мишель Пфайффер, Виола Дэвис и Джиллиан Андерсон представили сериал гостям премьеры в Лос-Анджелесе. Пфайффер досталась роль Бэтти Форд, которая на национальном уровне инициировала дискуссию о необходимости профилактики и ранней диагностики рака молочных желёз. Андерсон сыграла легендарную Элеонору Рузвельт, участвовавшую в создании ООН. А Виоле Дэвис досталась роль Мишель Обамы - первой чернокожей женщины, которая появилась на правах Первой Леди в построенном африканскими рабами Белом доме.

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Джиллиан Андерсон

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Дакота Фэннинг

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Мишель Пфайффер

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Кристин Фросет

Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер
фото: Виола Дэвис
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекЗарубежные сериалыпремьерастиль
персоны
Джиллиан АндерсонДжуди ГрирВиола ДэвисМишель ПфайфферКифер СазерлендАарон СоркинО-Ти ФагбенлиДакота ФаннингКристин Фросет
фильмы
Первая леди

фотографии >>
Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер фотографии
Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер фотографии
Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер фотографии
Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.
Борис Заволокин
15 апреля ушёл из жизни актёр Борис Заволокин.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Илья Исаев
Анастасия Калашникова
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Ирина Феофанова
Мария Белло
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Мелисса Джоан Харт
Барбара Хейл
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен