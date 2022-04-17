Первые леди: Джиллиан Андерсон, Дакота Фаннинг и Мишель Пфайффер

Сегодня на канале Showtime стартует сериал «Первая леди», восстанавливающий историческую справедливость в отношении трёх женщин, оказавшихся на изматывающей должности “жена американского президента”. 14 апреля исполнившие в сериале главные роли Мишель Пфайффер, Виола Дэвис и Джиллиан Андерсон представили сериал гостям премьеры в Лос-Анджелесе. Пфайффер досталась роль Бэтти Форд, которая на национальном уровне инициировала дискуссию о необходимости профилактики и ранней диагностики рака молочных желёз. Андерсон сыграла легендарную Элеонору Рузвельт, участвовавшую в создании ООН. А Виоле Дэвис досталась роль Мишель Обамы - первой чернокожей женщины, которая появилась на правах Первой Леди в построенном африканскими рабами Белом доме.
фото: Виола Дэвис, Джиллиан Андерсон и Мишель Пфайффер
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