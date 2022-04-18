«Маньяк с угрозами убить меня заявился в театр»: Анастасия Макеева провела ночь в полиции

На днях Анастасия Макееварассказала подписчикам, что ночь с 15 на 16 апреля она провела в отделении полиции, где общалась с полицейскими и психиатром. Произошло это в Санкт-Петербурге, куда артистка отправилась на гастроли.
фото: Анастасия Макеева
Поводом для общения с ведомством стало неадекватное поведение поклонника перед спектаклем. Марсель Сагитуллин (так нападавшего зовут в социальных сетях) заявился на мюзикл «Демон Онегина» и начал угрожать расправой Анастасии, её экс-супругу и нынешнему мужу Роману Малькову. Руководство театра вызвало полицию, и Марселя увезли в участок. Однако актрисе пришлось последовать за ним, чтобы написать заявление.
«Вчера я на сцене была с 10 утра, и перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа и даже бывшего мужа заявился в театр. Была вызвана полиция, и после сложного 12-часового рабочего дня я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление. Там полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8 утра и закончился в 3 часа ночи в общении с полицейскими и психиатром», – рассказала Макеева.
фото: Анастасия Макеева и Роман Мальков
К рассказу Анастасия прикрепила скриншот с сообщениями Марселя, который, как оказалось, до этого угрожал ей по переписке. Спустя пару дней артистка опубликовала диалог с его мамой: «Сегодня мне написала мама Марселя. Мне жалко очень эту женщину, но она меня даже поблагодарила за то, что его госпитализировали», – написала Анастасия.
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