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Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест

19 апреля
2022 год

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19 апреля 2022

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял с поста художественного руководителя Константина Райкина, о чём журнал «Театр» сообщил несколько дней назад. Райкин, комментируя своё увольнение, отметил, что «был готов к такому решению» и уже «работает с юристами». По всей видимости, увольнение, к которому готовился Райкин, было обусловлено тем, что в декабре 2021 года по его заявлению против Полянкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест
фото: Константин Райкин и Анатолий Полянкин

«В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича по факту хищения помещений фонда имени А.И. Райкина — статья 159 УК РФ, мошенничество. Следственными органами принято решение о привлечении Полянкина в качестве подозреваемого», – сообщили РБК в адвокатском бюро ЕМПП. Сейчас Анатолий Полянкин отправлен под домашний арест на срок до 3 мая.

Константин Райкин не стал комментировать домашний арест Полянкина, так как является представителем потерпевшего по уголовному делу. Впрочем, материальный ущерб, нанесенный Полянкиным ВШСЦ, Райкин оценил в 800 миллионов рублей. По словам артиста, Полянкин обманом заставил его подписать документы о передачи практически всех своих активов – в том числе части ТЦ «Райкин Плаза», театральной школы и других. Они оказались под контролем ректора и людей, в интересах которых он мог действовать. Возможные сообщники Полянкина пока не установлены.

Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест

В беседе с изданием «Интерфакс» Райкин отметил, что хотел бы передать ВШСЦ государству, как только судебное разбирательство закончится: «В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», – сказал Константин Аркадьевич.
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Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест фотографии
Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест фотографии
Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест фотографии
Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест фотографии
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