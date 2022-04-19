Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкинснял с поста художественного руководителя Константина Райкина, о чём журнал «Театр» сообщил несколько дней назад. Райкин, комментируя своё увольнение, отметил, что «был готов к такому решению» и уже «работает с юристами». По всей видимости, увольнение, к которому готовился Райкин, было обусловлено тем, что в декабре 2021 года по его заявлению против Полянкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
фото: Константин Райкин и Анатолий Полянкин
«В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича по факту хищения помещений фонда имени А.И. Райкина — статья 159 УК РФ, мошенничество. Следственными органами принято решение о привлечении Полянкина в качестве подозреваемого», – сообщили РБК в адвокатском бюро ЕМПП. Сейчас Анатолий Полянкин отправлен под домашний арест на срок до 3 мая.
Константин Райкин не стал комментировать домашний арест Полянкина, так как является представителем потерпевшего по уголовному делу. Впрочем, материальный ущерб, нанесенный Полянкиным ВШСЦ, Райкин оценил в 800 миллионов рублей. По словам артиста, Полянкин обманом заставил его подписать документы о передачи практически всех своих активов – в том числе части ТЦ «Райкин Плаза», театральной школы и других. Они оказались под контролем ректора и людей, в интересах которых он мог действовать. Возможные сообщники Полянкина пока не установлены.
В беседе с изданием «Интерфакс» Райкин отметил, что хотел бы передать ВШСЦ государству, как только судебное разбирательство закончится: «В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», – сказал Константин Аркадьевич.
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