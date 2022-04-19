Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард

Анатолия Полянкина, уволившего Константина Райкина из ВШСИ, отправили под домашний арест
Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Роберта Эггерса «Варяг». Эггерс известен хоррорами «Ведьма» и «Маяк», а его новый фильм продолжит исследовать границы религиозного и мифологического сознания в рамках сюжета о кровной мести: принц Амлет (Александр Скарсгард) мстит убийцам отца и хочет вернуть королевство, принадлежащее ему по праву. Николь Кидман появится на экране в роли матери главного героя, а Аня Тейлор-Джой в образе колдуньи Ольги.
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