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Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард

19 апреля
2022 год

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19 апреля 2022

Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Роберта Эггерса «Варяг». Эггерс известен хоррорами «Ведьма» и «Маяк», а его новый фильм продолжит исследовать границы религиозного и мифологического сознания в рамках сюжета о кровной мести: принц Амлет (Александр Скарсгард) мстит убийцам отца и хочет вернуть королевство, принадлежащее ему по праву. Николь Кидман появится на экране в роли матери главного героя, а Аня Тейлор-Джой в образе колдуньи Ольги.

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман


Представить фильм собрались Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман и Кит Урбан, Александр Скарсгард, Уиллем Дефо и другие.

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Николь Кидман

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Николь Кидман и Кит Урбан

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Аня Тейлор-Джой

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Уиллем Дефо

Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
фото: Роберт Эггерс
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Уиллем ДефоНиколь КидманАлександр СкарсгардАня Тейлор-ДжойРоберт Эггерс
фильмы
ВарягВедьмаМаяк

фотографии >>
Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард фотографии
Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард фотографии
Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард фотографии
Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард фотографии
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