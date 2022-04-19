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«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине

19 апреля
2022 год

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19 апреля 2022

Зимой 2021 года Ксения Собчак прилетела в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с американским актёром и боксёром Микки Рурком. Первый вопрос Ксении был посвящён президенту России: действительно ли Микки является его большим поклонником.

«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине
фото: Микки Рурк в футболке с Владимиром Путиным

«Мне нравится стиль Владимира Путина. В Америке русских давно представляют плохими парнями — в фильмах, новостях. А я не верю другим, пока не увижу всё своими глазами. Я был в России несколько раз, и люди оказались очень приятными. Они полны какого-то тепла. Однажды мне довелось побывать в Санкт-Петербурге. Мы вместе с президентом Владимиром Путиным навещали больных детей. Я увидел там много маленьких больных ребятишек. Я видел, как Владимир общался с детьми. Он не позировал перед камерами. Он был искренне тронут, и я это почувствовал. У него в самом деле доброе сердце. И мне плевать, что о нем говорят в Штатах. Здесь постоянно лепят из кого-то плохого парня. Я в нем плохого парня не увидел».

«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине
фото: Ксения Собчак и Микки Рурк

После всем известных событий Ксения снова связалась с актёром, чтобы узнать – изменилось ли его отношение к президенту России. Рурк не ответил на вопрос прямо. Вместо этого он назвал происходящее «самым ужасным кошмаром в его жизни» и со слезами на глазах рассказал, что у его лучшего друга Димы на территории соседнего от России государства живут родственники. Актёр также выразил желание приехать в Россию на встречу с президентом, но только после того, как закончатся боевые действия.

«Его все могут ненавидеть, но я помню, как он вел себя с этими детьми. Это было настоящее сострадание, его действительно волновала их судьба. Я бы с ним поговорил, как только прекратятся убийства и бомбёжки. Я обязательно прилечу и буду просить о встрече», – сказал Микки.

«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине
фото: Микки Рурк


Актёр позитивно оценил тот факт, что Штаты поставляют оружие одной из сторон конфликта, однако отметил, что американским политикам он не верит: «Я два раза попадал в неприятности после того, как дважды сказал что-то не то. Потом меня задержали люди в чёрном. Я в американской политике никому не верю, кроме военных генералов».
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«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине фотографии
«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине фотографии
«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине фотографии
«У него в самом деле доброе сердце»: Микки Рурк поговорил с Ксенией Собчак о Владимире Путине фотографии
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