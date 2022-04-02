Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре»

«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей по всему миру. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть фокус тем, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества», – сказал актёр. Он добавил, что готов к любым последствиям, который Совет сочтёт целесообразными. Президент Академии уже принял отставку Смита, а руководство продолжает дисциплинарное разбирательство в отношении актёра.
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