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Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре»

2 апреля
2022 год

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2 апреля 2022

Уилл Смит отказался от членства в Академии кинематографических искусств и наук США после того, как во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока из-за неудачной шутки в адрес Джады Пинкетт Смит.

Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре»
фото: Крис Рок и Уилл Смит

«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей по всему миру. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть фокус тем, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества», – сказал актёр. Он добавил, что готов к любым последствиям, который Совет сочтёт целесообразными. Президент Академии уже принял отставку Смита, а руководство продолжает дисциплинарное разбирательство в отношении актёра.
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Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре» фотографии
Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре» фотографии
Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре» фотографии
Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию после скандала на «Оскаре» фотографии
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