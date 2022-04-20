Алла Михеева записала дебютную песню для сериала «Обоюдное согласие»

Композиция Аллы Михеевой подводит все истории героев к заключительной точке, когда все их желания, амбиции и устремления находят выход или, наоборот, остаются без реализации: «Песню написал мой одногруппник Миша Гусев, и, когда я впервые услышала её, записанную под фортепиано, сразу влюбилась! К этой композиции я отнеслась как к отдельному творческому проекту. Аранжировку к ней сделал талантливый музыкант, коллега популярного певца Jony. Но я не знала, что с ней делать — просто так без повода выпускать не хотелось. Во время съёмок я подружилась с оператором-постановщиком Геннадием Успангалиевым. Предложила ему песню к одному из эпизодов, её в итоге услышала и Валерия… Вот так у этой композиции и появилась жизнь именно благодаря сериалу «Обоюдное согласие», – рассказала Алла.
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