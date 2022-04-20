Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алла Михеева записала дебютную песню для сериала «Обоюдное согласие»

20 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
20 апреля 2022
Алла Михеева записала дебютную песню для финала сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», все серии которого эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре KION. Сериал «Обоюдное согласие» — масштабное исследование женской борьбы за справедливость.

Композиция Аллы Михеевой подводит все истории героев к заключительной точке, когда все их желания, амбиции и устремления находят выход или, наоборот, остаются без реализации: «Песню написал мой одногруппник Миша Гусев, и, когда я впервые услышала её, записанную под фортепиано, сразу влюбилась! К этой композиции я отнеслась как к отдельному творческому проекту. Аранжировку к ней сделал талантливый музыкант, коллега популярного певца Jony. Но я не знала, что с ней делать — просто так без повода выпускать не хотелось. Во время съёмок я подружилась с оператором-постановщиком Геннадием Успангалиевым. Предложила ему песню к одному из эпизодов, её в итоге услышала и Валерия… Вот так у этой композиции и появилась жизнь именно благодаря сериалу «Обоюдное согласие», – рассказала Алла.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сама виновата»: Светлана Иванова, Анна Снаткина и Мария Голубкина
Поиск по меткам
музыка
персоны
Валерия Гай ГерманикаАлла Михеева
фильмы
Обоюдное согласие

фотографии >>
Алла Михеева записала дебютную песню для сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Алла Михеева записала дебютную песню для сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Алла Михеева записала дебютную песню для сериала «Обоюдное согласие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Николай Гусаров
17 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Гусаров.
Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.
Борис Заволокин
15 апреля ушёл из жизни актёр Борис Заволокин.
Вячеслав Петриченко
12 апреля ушёл из жизни актёр Вячеслав Петриченко.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Александр Мельник (II)
Родион Приходько
Максим Щёголев
Полина Ястребова
Криспин Гловер
Фред Колер
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Кармен Электра
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен