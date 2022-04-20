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Александр Сокуров передумал показывать фильм в Каннах

20 апреля
2022 год

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20 апреля 2022

Александр Сокуров отказался представлять свой фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на личное приглашение организаторов. После всем известных событий дирекция Каннского кинофестиваля официально заявила, что не будет принимать российскую делегацию в этом году, однако, как выяснилось позже, организаторы готовы рассмотреть поступившие заявки Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева «вне зависимости от политической обстановки».

Александр Сокуров передумал показывать фильм в Каннах

«Фильм «Сказка» — слишком серьёзный для того, чтобы участвовать в Каннах. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», – сказал Александр Сокуров. Действие картины происходит во время Второй мировой войны, однако, по словам Сокурова, это «фантастическая история»: «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — рассказывал ранее Сокуров в комментарии изданию «Фонтанка».
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