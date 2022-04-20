Александр Сокуров передумал показывать фильм в Каннах

СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед
В прошлом году у пары родился ребёнок
Александр Сокуров отказался представлять свой фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на личное приглашение организаторов. После всем известных событий дирекция Каннского кинофестиваля официально заявила, что не будет принимать российскую делегацию в этом году, однако, как выяснилось позже, организаторы готовы рассмотреть поступившие заявки Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева «вне зависимости от политической обстановки».
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