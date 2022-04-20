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Эзра Миллер снова арестован за неадекватное поведение

20 апреля
2022 год

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20 апреля 2022
Три недели назад 29-летний Эзра Миллер был арестован в гавайском городе Хило за хулиганство и домогательства в одном из караоке-баров, но вскоре актёра отпустили под залог в 500 долларов. Вчера утром Миллера задержали снова – на домашней вечеринке он он вёл себя неадекватно, а когда его попросили уйти, бросил в молодую девушку стул. На лбу пострадавшей остался шрам, актёра забрали в полицию, но не стали держать под следствием: Миллера снова отпустили – на этот раз до выяснения обстоятельств.

Эзра Миллер снова арестован за неадекватное поведение
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