Эзра Миллер снова арестован за неадекватное поведение

Три недели назад 29-летний Эзра Миллер
был арестован в гавайском городе Хило за хулиганство и домогательства в одном из караоке-баров
, но вскоре актёра отпустили под залог в 500 долларов. Вчера утром Миллера задержали
снова – на домашней вечеринке он он вёл себя неадекватно, а когда его попросили уйти, бросил в молодую девушку стул. На лбу пострадавшей остался шрам, актёра забрали в полицию, но не стали держать под следствием: Миллера снова отпустили – на этот раз до выяснения обстоятельств.
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