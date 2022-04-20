Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед

20 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
20 апреля 2022
51-летний Юэн Макгрегор женится на 37-летней актрисе сериала «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед в эту пятницу. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдера.

СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед
фото: Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед

Юэн и Мэри Элизабет познакомились в 2016 году на съёмках сериала «Фарго». Спустя всего месяц после премьеры третьего сезона сериала Уинстед и её муж, с которым они были вместе 7 лет, объявили о разводе. Вскоре в СМИ просочилась новость о расставании Юэна Макгрегора с его женой Евой Мавракис после 20 лет брака. Официальной причиной развода называли непримиримые разногласия актёра с супругой, однако поклонники и журналисты посчитали, что это произошло из-за романа Юэна и Мэри Элизабет.

В июне 2020 года стало известно, что у пары родился сын, хотя беременность Уинстед они держали в секрете. Макгрегор стал отцом в пятый раз – у него есть родные дочери Клара и Эстер, а также приёмные Джамиян и Анук. А вот для Мэри Элизабет малыш стал первенцем.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Юэн МакгрегорМэри Элизабет Уинстэд
фильмы
Фарго

фотографии >>
СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед фотографии
СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед фотографии
СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед фотографии
СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Николай Гусаров
17 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Гусаров.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Александр Мельник (II)
Родион Приходько
Максим Щёголев
Полина Ястребова
Криспин Гловер
Фред Колер
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Кармен Электра
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram