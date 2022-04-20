СМИ: Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстед

Юэн и Мэри Элизабет познакомились в 2016 году на съёмках сериала «Фарго». Спустя всего месяц после премьеры третьего сезона сериала Уинстед и её муж, с которым они были вместе 7 лет, объявили о разводе. Вскоре в СМИ просочилась новость о расставании Юэна Макгрегора с его женой Евой Мавракис после 20 лет брака. Официальной причиной развода называли непримиримые разногласия актёра с супругой, однако поклонники и журналисты посчитали, что это произошло из-за романа Юэна и Мэри Элизабет.
В июне 2020 года стало известно, что у пары родился сын, хотя беременность Уинстед они держали в секрете. Макгрегор стал отцом в пятый раз – у него есть родные дочери Клара и Эстер, а также приёмные Джамиян и Анук. А вот для Мэри Элизабет малыш стал первенцем.
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