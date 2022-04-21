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«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием

21 апреля
2022 год

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21 апреля 2022
Пока «коллективный Запад» пытается «отменить» Россию, в России набирает темпы локальная культура отмены. Некоторые артисты уже покинули страну, не дожидаясь официальных уведомлений о внесении в чёрный список с запретом на работу и угрозой уголовного преследования. Тем же, кто остался, сохранив при этом не одобряемую государством точку зрения на происходящее, остаётся лишь наблюдать за тем, как причудливо работает подслеповатый жребий. И пока Данила Козловский готовится к работе над новым проектом, Юлия Ауг, кажется, теряет потихоньку работу. Актриса должна была сыграть в спектакле «Сад» на сцене «Электротеатра «Станиславский» 19 и 20 апреля. Первый спектакль состоялся, а 20 апреля был отменён «по техническим причинам».

«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием

Отмене предшествовала жалоба депутата Александра Хинштейна, который потребовал от руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского запретить Ауг выходить на столичную сцену из-за её позиции. Ауг была в числе российских кинематографистов, которые выступили категорически против того, что нельзя называть. 20 апреля Хинштейн похвастался в своём телеграм-канале тем, что Кибовский лично сообщил ему об отмене спектакля с участием «русофобки» Юлии Ауг на сцене Электротеатра Станиславского. Впрочем, билеты на майские спектакли всё ещё можно приобрести на сайте театра.

На этом злоключения актрисы не закончились. 21 апреля Театр на Таганке срочно заменил спектакль Юлии Ауг «Эльза» на «Тартюфа» в постановке Юрия Любимова. Поставленный по пьесе Ярославы Пулинович спектакль «Эльза» шёл на сцене Театра на Таганке шесть лет. Ауг узнала об отмене спектакля не от руководства театра, а от подписчиков в соцсетях.
«Ну, что ж. Меня решили отменить в России, как я понимаю. Отменить и выдавить. Мы читали об этом в книгах. Мы изучали это на лекциях по истории русского театра. Мы думали, что ничего подобного повториться в России не может. Смогло. Повторяется. Прямо сейчас», - прокомментировала ситуацию актриса.

«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием

В комментарии изданию RTVI Ярослава Пулинович отметила, что «постановка шла хорошо и пользовалась зрительским успехом». Драматург также склонна связывать отмену «Эльзы» с активной гражданской позицией Ауг.
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«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием фотографии
«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием фотографии
«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием фотографии
«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием фотографии
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