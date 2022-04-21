Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская

21 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
21 апреля 2022
По старинной традиции каждый год в преддверии Дня Победы в российский прокат выходит новый фильм о Великой отечественной войне. В этом году зрителей ждёт Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином», премьера которой состоялась 20 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Фильм зрителям представили режиссёр и актёры Сергей Пускепалис, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Алексей Овсянников, Леонела Мантурова, Наталья Николаева и другие.

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Съёмочная группа фильма

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Гела Месхи

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Леонела Мантурова

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Наталия Николаева

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Александр Метёлкин с супругой

Среди гостей премьеры были замечены Ирина Безрукова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова, Олеся Судзиловская, Алексей Чадов и другие.

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Алексей Чадов

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Вячеслав Манучаров

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Олеся Судзиловская с мужем

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Ирина Безрукова

Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская
фото: Роман Мадянов

«1941. Крылья над Берлином» в прокате с 28 апреля 2022 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Гилёв: «Несмотря на предыдущий опыт, я опять на это попался»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Ксения АлфёроваИрина БезруковаЕгор БероевМария БерсеневаКонстантин БусловПётр БусловИгорь ЖижикинСергей Комаров (II)Роман МадяновЛеонела МантуроваВячеслав МанучаровГела МесхиАлександр Метёлкин (II)Наталья Николаева (V)Алексей ОвсянниковСергей ПускепалисАлександр РапопортОлеся СудзиловскаяАлексей ЧадовАлёна Чехова
фильмы
1941. Крылья над Берлином

фотографии >>
Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская фотографии
Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская фотографии
Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская фотографии
Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.
Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Анна Антонелли
Борис Голдаев
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Елена Калинина (II)
Анастасия Матвеева
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Франсуа Берлеан
Шерил Ли
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Хёрд
Альфред Штруве
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Стикер
детектив, мелодрама
Россия, 2022
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram