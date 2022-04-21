Ежегодное военное кино: Ксения Алфёрова, Гела Месхи и Олеся Судзиловская

По старинной традиции каждый год в преддверии Дня Победы в российский прокат выходит новый фильм о Великой отечественной войне. В этом году зрителей ждёт Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином»
, премьера которой состоялась 20 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Фильм зрителям представили режиссёр и актёры Сергей Пускепалис
, Гела Месхи
, Александр Метёлкин
, Алексей Овсянников
, Леонела Мантурова
, Наталья Николаева
и другие.
фото: Съёмочная группа фильма
фото: Гела Месхи
фото: Леонела Мантурова
фото: Наталия Николаева
фото: Александр Метёлкин с супругой
Среди гостей премьеры были замечены Ирина Безрукова
, Егор Бероев
и Ксения Алфёрова
, Олеся Судзиловская
, Алексей Чадов
и другие.
фото: Алексей Чадов
фото: Вячеслав Манучаров
фото: Олеся Судзиловская с мужем
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Ирина Безрукова
«1941. Крылья над Берлином» в прокате с 28 апреля 2022 года.
фото: Роман Мадянов
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