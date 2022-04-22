Дмитрий Крымов решил пока не возвращаться в Россию

Театральный режиссёр, сценограф и педагог Дмитрий Крымов
принял решение пока что не возвращаться в Россию из США. Крымов прилетел в США 25 февраля для постановки спектакля «Вишнёвый сад», премьера которого состоялась 12 апреля в Wilma Theater. Режиссёр не собирался оставаться в США, в России у него было полно рабочих планов, но их скорректировали всем известные события.
«У нас был обратный билет. 17-18 апреля мы должны были поехать обратно. Там «Золотая маска» должна была быть. У меня два спектакля - один то ли в 11, то ли в 9 номинациях, а другой тоже представлен в 5 номинациях. Две труппы актёров из разных театров - вот я должен был приехать, чтобы в это время быть вместе с ними. А ещё через два дня у меня должны были начаться репетиции в театре «Мастерская Петра Фоменко». У меня 4 или 5 спектаклей в работе сейчас в разных местах, ещё фильм надо было закончить...План был уехать [в Россию]»
, - рассказал режиссёр в интервью
радиокомпании «Голос Америки» (признана иностранным агентом).
Когда стало понятно, что в ближайшее время вернуться не удастся, режиссёр отказался от возможности получить свои вещи с оказией. «Я хочу, чтобы это там ждало меня. Я приеду, когда [всё это] кончится...Я не представляю себе. Ну привезу я фотографию мамы и папы, ну повешу над кроватью. Ну, блин, ну что ж это такое? Что я, иммигрант что ли? Нет. Там это всё должно быть. Там вся моя жизнь. Пускай меня ждёт».
«Я вдруг впервые задумался про «Жизнь и судьбу» Гроссмана. Что это две разные вещи. В чем разница? Жизнь течёт, а судьбу человек строит. Какими-то своими решениями. То, что я здесь сейчас оказался - это не решение, это воля случая просто. Я смотрю на своих друзей, которые сейчас в Москве. Которые мучаются от принятия этого решения, чудовищно мучаются. Актёры просто не знают, что делать, потому что это потеря профессии. Художники тоже, потому что мамы, папы, дедушки, дети. И куда? Куда? На что? Мы вот оказались тут...Но я этого решения не принимал»
.
Как и Чулпан Хаматова
, Крымов не разделяет радикальную точку зрения на русскую культуру, и не считает, что её возможно в чём-то «обвинить» или «отменить».
«Страна такая большая. Это всегда было две культуры. Одна сторона - это декабристы. А другая - это народ. И той стороны, где декабристы, Ахматова и Пушкин - всегда было меньше. Культура не то, чтобы не при чём. Она просто не охватывает всё...Она была принадлежностью очень маленького количества людей. Я не уверен, что люди, которые сейчас [промышляют на территории соседнего государства] знают вообще, что такое культура. Она им просто не нужна...Культура не даёт делать такие вещи. Она просто не дошла туда. Её не пустили»
.
Свою награду, полученную на фестивале «Золотая маска» за спектакль «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция», Крымов попросил передать лауреату Нобелевской премии, журналисту Дмитрию Муратову
, на которого в начале апреля было совершено нападение (неизвестный облил его лицо краской). Слова Крымова передал Евгений Цыганов
.
«Мы с Дмитрием Анатольевичем разговаривали вчера, и он сказал: "Женя, я не могу вас об этом просить, но если вы сможете себе это позволить, то я хотел бы свою «Маску» передать Дмитрию Муратову, редактору «Новой газеты». Если вдруг кто-то захочет ему в лицо какую-нибудь гадость снова вылить, то эта маска может его как-то прикрыть и спасти". Вот так передаю и надеюсь, что «Маска» Дмитрию Муратову дойдет».
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