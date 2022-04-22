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Дмитрий Крымов решил пока не возвращаться в Россию

22 апреля
2022 год

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22 апреля 2022

Театральный режиссёр, сценограф и педагог Дмитрий Крымов принял решение пока что не возвращаться в Россию из США. Крымов прилетел в США 25 февраля для постановки спектакля «Вишнёвый сад», премьера которого состоялась 12 апреля в Wilma Theater. Режиссёр не собирался оставаться в США, в России у него было полно рабочих планов, но их скорректировали всем известные события.

Дмитрий Крымов решил пока не возвращаться в Россию

«У нас был обратный билет. 17-18 апреля мы должны были поехать обратно. Там «Золотая маска» должна была быть. У меня два спектакля - один то ли в 11, то ли в 9 номинациях, а другой тоже представлен в 5 номинациях. Две труппы актёров из разных театров - вот я должен был приехать, чтобы в это время быть вместе с ними. А ещё через два дня у меня должны были начаться репетиции в театре «Мастерская Петра Фоменко». У меня 4 или 5 спектаклей в работе сейчас в разных местах, ещё фильм надо было закончить...План был уехать [в Россию]», - рассказал режиссёр в интервью радиокомпании «Голос Америки» (признана иностранным агентом).

Когда стало понятно, что в ближайшее время вернуться не удастся, режиссёр отказался от возможности получить свои вещи с оказией. «Я хочу, чтобы это там ждало меня. Я приеду, когда [всё это] кончится...Я не представляю себе. Ну привезу я фотографию мамы и папы, ну повешу над кроватью. Ну, блин, ну что ж это такое? Что я, иммигрант что ли? Нет. Там это всё должно быть. Там вся моя жизнь. Пускай меня ждёт».

«Я вдруг впервые задумался про «Жизнь и судьбу» Гроссмана. Что это две разные вещи. В чем разница? Жизнь течёт, а судьбу человек строит. Какими-то своими решениями. То, что я здесь сейчас оказался - это не решение, это воля случая просто. Я смотрю на своих друзей, которые сейчас в Москве. Которые мучаются от принятия этого решения, чудовищно мучаются. Актёры просто не знают, что делать, потому что это потеря профессии. Художники тоже, потому что мамы, папы, дедушки, дети. И куда? Куда? На что? Мы вот оказались тут...Но я этого решения не принимал».

Дмитрий Крымов решил пока не возвращаться в Россию

Как и Чулпан Хаматова, Крымов не разделяет радикальную точку зрения на русскую культуру, и не считает, что её возможно в чём-то «обвинить» или «отменить».

«Страна такая большая. Это всегда было две культуры. Одна сторона - это декабристы. А другая - это народ. И той стороны, где декабристы, Ахматова и Пушкин - всегда было меньше. Культура не то, чтобы не при чём. Она просто не охватывает всё...Она была принадлежностью очень маленького количества людей. Я не уверен, что люди, которые сейчас [промышляют на территории соседнего государства] знают вообще, что такое культура. Она им просто не нужна...Культура не даёт делать такие вещи. Она просто не дошла туда. Её не пустили».

Свою награду, полученную на фестивале «Золотая маска» за спектакль «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция», Крымов попросил передать лауреату Нобелевской премии, журналисту Дмитрию Муратову, на которого в начале апреля было совершено нападение (неизвестный облил его лицо краской). Слова Крымова передал Евгений Цыганов.

«Мы с Дмитрием Анатольевичем разговаривали вчера, и он сказал: "Женя, я не могу вас об этом просить, но если вы сможете себе это позволить, то я хотел бы свою «Маску» передать Дмитрию Муратову, редактору «Новой газеты». Если вдруг кто-то захочет ему в лицо какую-нибудь гадость снова вылить, то эта маска может его как-то прикрыть и спасти". Вот так передаю и надеюсь, что «Маска» Дмитрию Муратову дойдет».
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