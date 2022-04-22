«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток

Всё третье десятилетие своей жизни Сиенна чувствовала давление: «Дети, должна ли я родить больше, и почему я до сих пор этого не сделала, и всё в таком духе. Биология невероятно жестока по отношению к женщинам на третьем десятке - это буквально основная тема, по крайней мере, так было со мной. Когда я приблизилась к сорокалетию, я заморозила несколько яйцеклеток. Сосредоточившись на мысли о необходимости родить ещё одного ребёнка, я, в конце концов, просто решила для себя, что если этому суждено случиться - то это случится. И сразу же эта экзистенциальная угроза рассеялась».
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