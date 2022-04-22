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«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток

22 апреля
2022 год

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22 апреля 2022
40-летняя актриса Сиенна Миллер, сыгравшая одну из главных ролей в мини-сериале «Анатомия скандала», призналась в интервью журналу «Elle» о том, что заморозила свои яйцеклетки. Актриса уже воспитывает 9-летнюю дочь Марлоу от бывшего возлюбленного Тома Стёрриджа. Но это не избавило её от навязчивых мыслей о необходимости иметь больше детей.

«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток
фото: Сиенна с дочерью Марлоу

Всё третье десятилетие своей жизни Сиенна чувствовала давление: «Дети, должна ли я родить больше, и почему я до сих пор этого не сделала, и всё в таком духе. Биология невероятно жестока по отношению к женщинам на третьем десятке - это буквально основная тема, по крайней мере, так было со мной. Когда я приблизилась к сорокалетию, я заморозила несколько яйцеклеток. Сосредоточившись на мысли о необходимости родить ещё одного ребёнка, я, в конце концов, просто решила для себя, что если этому суждено случиться - то это случится. И сразу же эта экзистенциальная угроза рассеялась».
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«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток фотографии
«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток фотографии
«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток фотографии
«Биология невероятно жестока к женщинам»: Сиенна Миллер о заморозке яйцеклеток фотографии
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