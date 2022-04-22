Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова

«Cознательное или бессознательное оглупление людей»: Леонид Хейфец о российском телевидении
Вышло ранее не опубликованное интервью покойного режиссёра
21 апреля в кинотеатре «Москва» состоялся премьерный показ долгожданного второго сезона сериала «Эпидемия», в котором появляются новые герои во главе с пытающимся всех спасти военным в исполнении Юры Борисова. Среди гостей показа были замечены Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Нонна Гришаева, Лиза Моряк, Никита Павленко, Валерия Шкирандо и другие.
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