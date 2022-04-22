Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова

22 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
22 апреля 2022

21 апреля в кинотеатре «Москва» состоялся премьерный показ долгожданного второго сезона сериала «Эпидемия», в котором появляются новые герои во главе с пытающимся всех спасти военным в исполнении Юры Борисова. Среди гостей показа были замечены Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Нонна Гришаева, Лиза Моряк, Никита Павленко, Валерия Шкирандо и другие.

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Марьяна Спивак и Антон Кузнецов

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Валерия Шкирандо

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Лиза Моряк

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Наталья Земцова

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Нонна Гришаева

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Эльдар Калимулин с гостьей премьеры

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Фёдор Гамалея

Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова
фото: Виктория Агалакова

Смотрите второй сезон сериала «Эпидемия» на видеосервисе Premier с 21 апреля 2022 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Выжившие после «Эпидемии»: что мы знаем о продолжении самого пророческого российского сериала
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские сериалыстиль
персоны
Виктория АгалаковаЮра БорисовАрам ВардеванянФёдор ГамалеяНонна ГришаеваНаталья ЗемцоваЭльдар КалимулинВиктория КлинковаВлад КоноплёвАнтон КузнецовСергей Мезенцев (II)Игорь МишинЕлизавета МорякСергей НовосадЯсмина ОмеровичНикита ПавленкоКузьма СапрыкинМарьяна СпивакСветлана СтепанковскаяАнастасия ТалызинаМихаил ТройникДмитрий ТюринВалерия Шкирандо
фильмы
Эпидемия

фотографии >>
Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова фотографии
Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова фотографии
Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова фотографии
Вторая волна: Марьяна Спивак, Нонна Гришаева и Наталья Земцова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Тарас Бульба»

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.
Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Анна Антонелли
Борис Голдаев
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Елена Калинина (II)
Анастасия Матвеева
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Франсуа Берлеан
Шерил Ли
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Хёрд
Альфред Штруве
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
Стикер
детектив, мелодрама
Россия, 2022
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram