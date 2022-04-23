Шёпот в пустоте: Рената Литвинова выпустила новое видео

В конце февраля Рената Литвинова уехала во Францию, где решила переждать то, что нельзя называть. В своих соцсетях Рената публиковала фотографии из больницы и со съёмочной площадки. Причина проблем со здоровьем так и осталась неразгаданной, а вот результат съёмочного процесса уже можно посмотреть. Общественно-политические потрясения сами по себе дают мощный импульс творчеству. А в ситуации, когда ты максимально ограничен в средствах выражения, потребность найти язык общения со своей аудиторией становится насущной.
В новом видео лирическая героиня Литвиновой передаёт привет Дэвиду Линчу выступает в пустом зале с выразительным переводом песни «Sag Mir Wo Die Blumen Sind» в исполнении Марлен Дитрих.
Песню в далёком 1955 году написал американский фолк-исполнитель Пит Сигер, вдохновившийся казачьей песней «Колода-Дуда», строки которой он прочитал в «Тихом Доне» Михаила Шолохова. Скрестив казачью лирику с ирландской мелодией, Сигер написал песню, ставшую одной из самых известных антивоенных композиций. Позже её исполняли все кому не лень, включая легендарную Марлен Дитрих. А в 2003 году группа «Мегаполис» и Маша Макарова выпустили русскоязычный кавер «Где цветы?»
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