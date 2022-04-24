Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Железный крест»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России

24 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
24 апреля 2022

На фоне всем известных событий многие артисты народной эстрады спешно покинули пределы России. Максим Галкин с Аллой Пугачёвой оказались в их числе, однако спустя некоторое время примадонна опровергла слухи об эмиграции, назвав незапланированную поездку «отпуском», из которого, как она утверждает, планирует вернуться. Вчера Максим Галкин решил рассказать своим поклонникам из России, почему он уехал в Израиль – как оказалось, с артистом разорвали рекламные контракты, а внутренние службы безопасности и администрации городов отменяли его концерты без объяснения причин.

«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России

«Давайте восстановим хронологию. 24 февраля я выставил анти***нный пост. Я был в Москве, не в Израиле. В течение следующих двух дней произошло следующее. Первое – российская власть, как они это технологически делают, запретила моё лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые должны были продлиться до конца года. Я потерял рекламные деньги. Второе – я потерял концертные деньги. В разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации, стали запрещать мои концерты. Они делали это негласно, без официальных бумаг и разъяснений. Они стали запугивать местных концертных организаторов. И из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. Я пытался что-то делать, но было невозможно. Понимаете, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу, и не потому, что зритель проголосовал «против», сдав билет. Нет, это произошло, потому что эти концерты стали запрещёнными. Это было не зрительское голосование, это был саботаж на местах. Соответственно, концертов нет, рекламных съёмок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве, и я готов выступать перед российским зрителем, как всегда это делал. Не упрекайте меня в предательстве, его здесь нет. Просто разграничьте у себя в голове – есть власть, а есть родина. Я всегда это различал. Есть зрители, которым я буду верен всегда. Для меня нет границ – есть зритель, есть зал, есть сцена. Поэтому буду рад видеть своего любимого израильского зрителя».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
548259 (Санкт-Петербург)   24.04.2022 - 18:55
Это не Юлия Ауг и не Хаматова, все правильно, он не "переобувался", надо зарабатывать и все, артист,не ненавистник как Ауг и не врун как Хаматова читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Меня решили отменить»: Юлия Ауг прокомментировала отмену спектаклей с её участием
Допрос с пристрастием: Чулпан Хаматова дала интервью на латвийском телевидении
СМИ: Алла Пугачёва ищет себе работу и школу для детей в Израиле
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Максим ГалкинАлла Пугачёва

фотографии >>
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России фотографии
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России фотографии
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России фотографии
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Железный крест»

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Дарья Лузина
Лев Поляков
Елена Скороходова
Константин Тополага
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эрик Бальфур
Эйдан Гиллен
Фред Дельмаре
Ширли МакЛэйн
Петр Слабаков
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
Отчаянные дольщики
социальная комедия
Россия, 2022
Призраки квартиры 203
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2022
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен