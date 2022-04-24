«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России

На фоне всем известных событий многие артисты народной эстрады спешно покинули пределы России. Максим Галкин
с Аллой Пугачёвой
оказались в их числе, однако спустя некоторое время примадонна опровергла слухи об эмиграции
, назвав незапланированную поездку «отпуском», из которого, как она утверждает, планирует вернуться. Вчера Максим Галкин решил рассказать своим поклонникам из России, почему он уехал в Израиль – как оказалось, с артистом разорвали рекламные контракты, а внутренние службы безопасности и администрации городов отменяли его концерты без объяснения причин.
«Давайте восстановим хронологию. 24 февраля я выставил анти***нный пост. Я был в Москве, не в Израиле. В течение следующих двух дней произошло следующее. Первое – российская власть, как они это технологически делают, запретила моё лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые должны были продлиться до конца года. Я потерял рекламные деньги. Второе – я потерял концертные деньги. В разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации, стали запрещать мои концерты. Они делали это негласно, без официальных бумаг и разъяснений. Они стали запугивать местных концертных организаторов. И из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. Я пытался что-то делать, но было невозможно. Понимаете, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу, и не потому, что зритель проголосовал «против», сдав билет. Нет, это произошло, потому что эти концерты стали запрещёнными. Это было не зрительское голосование, это был саботаж на местах. Соответственно, концертов нет, рекламных съёмок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Заодно запланировал здесь концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве, и я готов выступать перед российским зрителем, как всегда это делал. Не упрекайте меня в предательстве, его здесь нет. Просто разграничьте у себя в голове – есть власть, а есть родина. Я всегда это различал. Есть зрители, которым я буду верен всегда. Для меня нет границ – есть зритель, есть зал, есть сцена. Поэтому буду рад видеть своего любимого израильского зрителя»
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