Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении»

Съёмки комедии «Быть смертным» приостановлены из-за жалобы на «неподобающее поведение» 71-летнего актёра Билла Мюррея
. По данным издания The New York Times
студия Searchlight Pictures отправила участникам проекта письмо, в котором сообщалось о приостановке производства картины из-за жалобы в отношении Мюррея.
«В конце прошлой недели нам стало известно о жалобе, и мы немедленно её рассмотрели. После изучения обстоятельств было решено, что в настоящее время производство продолжаться не может»
, – говорится в письме. В чём именно обвиняют актёра пока не раскрывается, однако издание Page Six
утверждает, что актёр позволил себе лишнее в общении с женщинами на площадке.
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