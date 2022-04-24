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Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении»

24 апреля
2022 год

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24 апреля 2022
Съёмки комедии «Быть смертным» приостановлены из-за жалобы на «неподобающее поведение» 71-летнего актёра Билла Мюррея. По данным издания The New York Times студия Searchlight Pictures отправила участникам проекта письмо, в котором сообщалось о приостановке производства картины из-за жалобы в отношении Мюррея.

Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении»

«В конце прошлой недели нам стало известно о жалобе, и мы немедленно её рассмотрели. После изучения обстоятельств было решено, что в настоящее время производство продолжаться не может», – говорится в письме. В чём именно обвиняют актёра пока не раскрывается, однако издание Page Six утверждает, что актёр позволил себе лишнее в общении с женщинами на площадке.
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Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении» фотографии
Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении» фотографии
Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении» фотографии
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