Билла Мюррея обвинили в «неподобающем поведении»

Съёмки комедии «Быть смертным» приостановлены из-за жалобы на «неподобающее поведение» 71-летнего актёра Билла Мюррея . По данным издания The New York Times студия Searchlight Pictures отправила участникам проекта письмо, в котором сообщалось о приостановке производства картины из-за жалобы в отношении Мюррея., – говорится в письме. В чём именно обвиняют актёра пока не раскрывается, однако издание Page Six утверждает, что актёр позволил себе лишнее в общении с женщинами на площадке.