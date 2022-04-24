Даррен Барнет стал первым амбассадором-мужчиной бренда Victoria’s Secret

Актёр Даррен Барнет
, известный по ролям в сериалах «Это мы»
и «Мыслить как преступник»
, стал первым в истории амбассадором-мужчиной бренда женского белья Victoria’s Secret.
«Наконец-то я могу поделиться этой новостью! В качестве представителя VS Pink я буду помогать разрабатывать новые образы в гендерно-нейтральной коллекции бренда, а также поддерживать инициативы по расширению прав и возможностей молодежи и повышению осведомленности о психическом здоровье. Я бы хотел, чтобы ментальное здоровье было больше в центре внимания, и я надеюсь, что сейчас мы сможем охватить тех молодых людей, которые больше всего нуждаются в поддержке»
, – написал актёр в социальных сетях.
В последние годы бренд Victoria’s Secret не раз подвергался критике за дискриминацию трансгендерных моделей и моделей plus-size. Из-за этого бренд был вынужден отказаться от своих знаменитых шоу и сосредоточиться на создании нового имиджа.
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