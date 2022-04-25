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Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке

25 апреля
2022 год

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25 апреля 2022

В штате Нью-Мексико завершилось расследование гибели оператора Галины Хатчинс, получившей в октябре 2021 года на съёмках фильма «Rust» смертельное ранение от случайного выстрела из реквизитного пистолета, который был в руках у Алека Болдуина. По завершении расследования власти штата пришли к выводу, что на съёмочной площадке фильма не соблюдались правила безопасности. В заявлении ведомства, проводившего расследование, говорится о том, что сотрудники студии Rust Movie Productions LLC «знали, что процедуры безопасного обращения с оружием не соблюдаются на площадке», но «продемонстрировали полное безразличие к безопасности сотрудников».

Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке
фото: Съёмочная группа фильма

«Это полная неспособность работодателя следовать признанным общенациональным процедурам, которые обеспечивают безопасность сотрудников. Мы пришли к выводу, что нарушения на площадке были серьёзными и сознательными», - заявил глава ведомства Джеймс Кенни, призвав работников кинематографа сообщать о нарушении правил безопасности на съёмочных площадках.На компанию был наложен штраф в размере 136 793 долларов, однако студия не согласна с вердиктом и намерена обжаловать результаты расследования.
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Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке фотографии
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке фотографии
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке фотографии
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке фотографии
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