Расследование гибели Галины Хатчинс выявило систематические нарушения безопасности на съёмочной площадке

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В штате Нью-Мексико завершилось расследование гибели оператора Галины Хатчинс, получившей в октябре 2021 года на съёмках фильма «Rust» смертельное ранение от случайного выстрела из реквизитного пистолета, который был в руках у Алека Болдуина. По завершении расследования власти штата пришли к выводу, что на съёмочной площадке фильма не соблюдались правила безопасности. В заявлении ведомства, проводившего расследование, говорится о том, что сотрудники студии Rust Movie Productions LLC «знали, что процедуры безопасного обращения с оружием не соблюдаются на площадке», но «продемонстрировали полное безразличие к безопасности сотрудников».
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