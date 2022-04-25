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Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз

25 апреля
2022 год

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25 апреля 2022
Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных стали родителями во второй раз – новорожденного назвали Дар. Об этом возлюбленные сообщили в социальных сетях.

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз

«Когда ты родился, ты уже точно про себя всё знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам всё решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», – написала Елена.

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз

В 2020-м году у пары родился первенец, имя которому выбрали не сразу – в интервью Полунин и Ильиных рассказывали, что называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. В итоге остановились на имени Мир. Теперь у артистов двое сыновей – Мир и его младший брат Дар.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз фотографии
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