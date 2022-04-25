Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз
Малышу дали необычное имя
Затянувшийся судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд близится к своему логическому завершению. Конфликт между экс-супругами начался после развода, когда Эмбер опубликовала статью о том, как подверглась домашнему насилию. Актриса не упоминала имени Джонни, но бдительная общественность решила на всякий случай «отменить» Деппа, в результате чего он лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино. Позже стали появляться доказательства того, что следов преступления на теле Эмбер не было. На днях против актрисы также высказалась дочь Алека Болдуина Айрленд – она подчеркнула, что Эмбер намеренно выставляет себя жертвой, чтобы весь мир осуждал её экс-супруга.
обсуждение >>