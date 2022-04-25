Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Железный крест»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд

25 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
25 апреля 2022

Затянувшийся судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд близится к своему логическому завершению. Конфликт между экс-супругами начался после развода, когда Эмбер опубликовала статью о том, как подверглась домашнему насилию. Актриса не упоминала имени Джонни, но бдительная общественность решила на всякий случай «отменить» Деппа, в результате чего он лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино. Позже стали появляться доказательства того, что следов преступления на теле Эмбер не было. На днях против актрисы также высказалась дочь Алека Болдуина Айрленд – она подчеркнула, что Эмбер намеренно выставляет себя жертвой, чтобы весь мир осуждал её экс-супруга.

Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд
фото: Алек и Айрленд Болдуин

«Я знаю таких женщин, как она. Они холодные, они используют свою принадлежность к женскому полу, чтобы изобразить жертву и заставить весь мир осуждать мужчину. Потому что мы живем в обществе, где считается крутым говорить, какие мужчины плохие. Эмбер Хёрд — ужасный человек. Я надеюсь, что Джонни вернёт свою репутацию и свою жизнь. И что он снимется ещё в пяти фильмах про пиратов», – написала Болдуин в социальных сетях.

Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд
фото: Джонни Депп и Эмбер Хёрд
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я всегда любила Джонни»: Эмбер Хёрд выступила с публичным заявлением накануне суда с Джонни Деппом
Эмбер Хёрд уличили во лжи
Поиск по меткам
конфликтсуд
персоны
Алек БолдуинДжонни ДеппЭмбер Хёрд

фотографии >>
Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд фотографии
Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд фотографии
Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд фотографии
Встала на сторону Джонни: Дочь Алека Болдуина осудила Эмбер Хёрд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Железный крест»

Скорбим

Владимир Денщиков
21 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Денщиков.

День рождения >>

Анна Алексахина
Александра Богданова
Виктор Григорюк
Михаил Кононов
Гамида Омарова
Ксения Роменкова
Светлана Смирнова
Виктор Харитонов
Юрий Яковлев
Эва Вишневская
Дорис Дуранти
Рене Зеллвегер
Маргарит Моро
Аль Пачино
Сара Пэкстон
Ярослава Шаллерова
все родившиеся 25 апреля >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
Отчаянные дольщики
социальная комедия
Россия, 2022
Призраки квартиры 203
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2022
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен