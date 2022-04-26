«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей

Принцесса была ужасная: Любовь Аксёнова, Ольга Кабо и Алексей Учитель
Премьера приключенческой сказки «Бука. Моё любимое чудище»
2 комментария
На фоне всем известных событий многие российские знаменитости устремились за рубеж, чтобы переждать кризис на безопасном расстоянии. И пока одни сжигают мосты, честно рассказывая о причинах своего незапланированного отпуска, другие – обещают скорейшее возвращение на родину. После новостей об отъезде из страны Ксении Собчак, телеведущая поспешила опровергнуть слухи об эмиграции, заверив, что уехала в Израиль отдыхать. Однако теперь стало известно, что Ксения приобрела в Дубае недвижимость, стоимость которой оценивается в 60 миллионов рублей. Это может стать первым шагом для получения гражданства в этой стране, так как приобретение квартиры является основанием для резидентства. Сама Ксения такую дорогостоящую покупку оправдала стремлением сохранить часть своего капитала.
обсуждение >>