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«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей

26 апреля
2022 год

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26 апреля 2022

На фоне всем известных событий многие российские знаменитости устремились за рубеж, чтобы переждать кризис на безопасном расстоянии. И пока одни сжигают мосты, честно рассказывая о причинах своего незапланированного отпуска, другие – обещают скорейшее возвращение на родину. После новостей об отъезде из страны Ксении Собчак, телеведущая поспешила опровергнуть слухи об эмиграции, заверив, что уехала в Израиль отдыхать. Однако теперь стало известно, что Ксения приобрела в Дубае недвижимость, стоимость которой оценивается в 60 миллионов рублей. Это может стать первым шагом для получения гражданства в этой стране, так как приобретение квартиры является основанием для резидентства. Сама Ксения такую дорогостоящую покупку оправдала стремлением сохранить часть своего капитала.

«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей

«Разве это запрещено? Насколько я знаю, у нас любой гражданин России в дружественных странах может спокойно покупать себе недвижимость. Насколько я помню, Арабские Эмираты — дружественная нам страна. И я призываю вас тоже инвестировать в недвижимость. У меня примерно 30 процентов сейчас от общего моего портфеля будет инвестирована в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала. Я никогда не любила этот «пластиковый мир», но с точки зрения экономики они маги и гиганты. Я не вижу тут сенсации. Жить там, как и в Израиле, я не собираюсь, но активно ищу дружественные страны для вложений, что вполне нормально в той экономической ситуации, в которую попал весь мир», – объяснила Ксения в своём Телеграм-канале.

Как сообщает издание Star Hit, сделка была заключена месяц назад. Квартира площадью 120 квадратных метров находится в жилом комплексе St. Regis Residences, а из окон видел небоскреб Бурдж-Халифа. На территории жилого комплекса есть бассейны, рестораны, спа-центр и пространство для детей.
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mkodpto   26.04.2022 - 16:55
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«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей фотографии
«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей фотографии
«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей фотографии
«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей фотографии
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