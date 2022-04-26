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Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок

26 апреля
2022 год

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26 апреля 2022

Светская жизнь в столице медленно, но верно возвращается на круги своя. Одним из ярких событий этой недели стала премьера спектакля Андрея Кончаловского «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой в главной роли. На закрытом показе были замечены Лариса Долина, Пелагея, Ида Галич, Людмила Максакова, Мария Шумакова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Лариса Долина

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Людмила Максакова

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Пелагея

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Ида Галич

На прошлой неделе Катерина Шпица, Елена Борщёва, Алёна Чехова, Александра Ребенок и Александр Носик с детьми собрались в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» на закрытом показе анимационного фильма «Братцы кролики: Пасхальный переполох».

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Катерина Шпица с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Александра Ребенок с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Елена Борщёва с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Алёна Чехова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Александр Носик

В честь открытия 59-й Венецианской биеннале современного искусства Дом Dior организовал гала-вечер в оперном театре La Fenice, который посетили Катрин Денёв, Майя Хоук, Летиция Каста, Розамунд Пайк и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Катрин Денев

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Летиция Каста

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Розамунд Пайк

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Майя Хоук

Тем временем в Москве стартовала «Неделя моды Seasons Fashion Week SS’22», в рамках которой на показ Александра Арутюнова были приглашены Надежда Сысоева, Алёна Водонаева, Аврора, Мария Миногарова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Надежда Сысоева

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Алёна Водонаева

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Аврора

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок
фото: Мария Миногарова
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АврораЕлена БорщёваАлёна ВодонаеваЮлия ВысоцкаяИда ГаличКатрин ДенёвЛариса ДолинаЛетиция КастаАндрей КончаловскийДмитрий КрасиловЛюдмила МаксаковаМария МиногароваАлександр НосикРозамунд ПайкПелагеяАлександра РебенокНадежда СысоеваМайя ХоукАлёна ЧеховаКатерина ШпицаМария Шумакова
фильмы
Братцы Кролики: Пасхальный переполох

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Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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