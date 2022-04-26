Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок

Светская жизнь в столице медленно, но верно возвращается на круги своя. Одним из ярких событий этой недели стала премьера спектакля Андрея Кончаловского
«Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой
в главной роли. На закрытом показе были замечены Лариса Долина
, Пелагея
, Ида Галич
, Людмила Максакова
, Мария Шумакова
и другие.
фото: Лариса Долина
фото: Людмила Максакова
фото: Мария Шумакова
фото: Пелагея
фото: Ида Галич
На прошлой неделе Катерина Шпица
, Елена Борщёва
, Алёна Чехова
, Александра Ребенок
и Александр Носик
с детьми собрались в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» на закрытом показе анимационного фильма «Братцы кролики: Пасхальный переполох»
.
фото: Катерина Шпица с сыном
фото: Александра Ребенок с сыном
фото: Елена Борщёва с дочерью
фото: Алёна Чехова с дочерью
фото: Александр Носик
В честь открытия 59-й Венецианской биеннале современного искусства Дом Dior организовал гала-вечер в оперном театре La Fenice, который посетили Катрин Денёв
, Майя Хоук
, Летиция Каста
, Розамунд Пайк
и многие другие.
фото: Катрин Денев
фото: Летиция Каста
фото: Розамунд Пайк
фото: Майя Хоук
Тем временем в Москве стартовала «Неделя моды Seasons Fashion Week SS’22», в рамках которой на показ Александра Арутюнова
были приглашены Надежда Сысоева
, Алёна Водонаева
, Аврора
, Мария Миногарова
и другие.
фото: Надежда Сысоева
фото: Алёна Водонаева
фото: Аврора фото: Мария Миногарова
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