Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова

26 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
26 апреля 2022
На днях в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной комедии «Артек. Большое путешествие». Среди звёздных гостей, посетивших премьеру, были Настасья Самбурская, Екатерина Климова, Елизавета Моряк, Кристина Асмус, Михаил Галустян, Анатолий Кот, Евгения Малахова и многие другие.

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Екатерина Климова

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Настасья Самбурская

Михаил Галустян, продюсер фильма и исполнитель главной роли: «Для родителей, бабушек и дедушек «Артек» — символ их детства, они могут вспомнить свои приключения в лагере. Может быть, кого-то это натолкнёт на забытые воспоминания, которыми можно будет поделиться со своими детьми. А для детей в фильме есть приключения современного поколения в мире без гаджетов и интернета. Учитывая, что одна из героинь – блогер, это получилось довольно весело. Это очень добрый фильм. Мне кажется, нам сегодня не хватает доброты, и мы рады подарить ее людям».

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Михаил Галустян и Елизавета Моряк

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Елена Бирюкова с дочерью

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Кристина Асмус с дочерью

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Алёна Водонаева

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Эвелина Блёданс с сыном

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Владимир Сычёв с семьёй

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Георгий Мартиросян

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова
фото: Владимир Левкин с семьей
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекдетиДетское кино / Детистиль
персоны
Кристина АсмусЕлена БирюковаЭвелина БлёдансАлёна ВодонаеваМихаил ГалустянЕкатерина КлимоваАнатолий КотВладимир ЛевкинЕвгения МалаховаГеоргий МартиросьянЕлизавета МорякНастасья СамбурскаяВладимир Сычёв
фильмы
Артек. Большое путешествие

фотографии >>
В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова фотографии
В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова фотографии
В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова фотографии
В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ариадна Туганова
24 апреля ушла из жизни актриса Ариадна Туганова.
Владимир Денщиков
21 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Денщиков.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владислав Дворжецкий
Александр Клюквин
Александр Обласов
Андрей Саминин
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Гедиминас Сторпирштис
Джордана Брюстер
Стана Катич
Джет Ли
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Том Уэллинг
Джейсон Эрлс
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
Отчаянные дольщики
социальная комедия
Россия, 2022
Призраки квартиры 203
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2022
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram