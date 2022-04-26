В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова

Михаил Галустян, продюсер фильма и исполнитель главной роли: «Для родителей, бабушек и дедушек «Артек» — символ их детства, они могут вспомнить свои приключения в лагере. Может быть, кого-то это натолкнёт на забытые воспоминания, которыми можно будет поделиться со своими детьми. А для детей в фильме есть приключения современного поколения в мире без гаджетов и интернета. Учитывая, что одна из героинь – блогер, это получилось довольно весело. Это очень добрый фильм. Мне кажется, нам сегодня не хватает доброты, и мы рады подарить ее людям».
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