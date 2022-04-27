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Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях

27 апреля
2022 год

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27 апреля 2022

Спустя пять лет судебных разбирательств экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в штате Вирджиния на очередном и, как предполагается, заключительном этапе слушаний. Кино-Театр.Ру решил восстановить хронологию конфликта и осветить поворотные моменты его истории.

Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях
фото: Побои на лице Эмбер Хёрд

Обвинения в насилии

На фоне бракоразводного процесса в 2016-м году Хёрд неоднократно рассказывала о домашнем насилии, которое ей якобы пришлось пережить, что симптоматично привело к «отмене» Деппа и потере ролей в высокобюджетных блокбастерах. Позже, уже после развода, Джонни проиграл дело против британской газеты The Sun, которая назвала его человеком, "избивающим жену", основываясь исключительно на утверждениях Хёрд. Однако после этого ситуация между актёрами перевернулась в обратную сторону: в СМИ стали появляться косвенные доказательства невиновности Деппа, а полицейские подтвердили, что не обнаружили следов преступления на теле Хёрд, когда та вызвала их на место предполагаемого преступления. По мнению адвоката Деппа Адама Уолдмана, кадры с нагрудных камер сотрудников полиции доказывают, что актёр невиновен, а его бывшая жена соврала.

Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях
фото: Поклонники Джонни Деппа у суда

Попытка оправдаться

В 2018 году Эмбер написала статью для The Washington Post, в которой открыто заявила о том, что столкнулась с домашним насилием. Теперь Депп выступил с иском на 50 млн долларов по делу о клевете в адрес Хёрд – он требует проверки и доказательств подлинности тех фактов, которые актриса выдвинула против него. Накануне судебного заседания 12 апреля Эмбер пошла на попятную, заявив, что в своей статье она говорит абстрактно, не имея ввиду свои отношения с Деппом.

Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях
фото: Эмбер Хёрд в суде

Созависимость по-голливудски

19 апреля Депп впервые лично свидетельствовал против своей бывшей жены. Актёр начал с рассказа о том, как его мать жестоко обращалась с ним в детстве. На заседании присутствовала клинический психолог, которая была семейным терапевтом Деппа и Хёрд в 2015 году. Она рассказала, что оба супруга были жертвами насилия в детстве, поэтому в браке создали ситуацию «взаимного насилия». В суде также обнародовали фото, видео, аудио и сообщения, касающиеся личной жизни Эмбер и Джонни. Из них выяснилось, что Депп оскорблял свою экс-супругу и выражал надежду, что её «гниющий труп разлагается в чертовом багажнике Honda Civic». Актёр признался, что он любит чёрный юмор и ему стыдно за эти сообщения, но в ссорах с Эмбер он никогда не позволял себе рукоприкладство. Кроме того, он заявил, что во время ссор Хёрд постоянно угрожала покончить с собой: «Много раз, когда я пытался уйти, она останавливала меня у лифта с охранниками, плакала и кричала: «Я не могу жить без тебя. Я умру!» И мы были вынуждены выйти».

Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях
фото: Джонни Депп в суде

Также Депп утверждает, что именно Эмбер была агрессором в ссорах. По его словам, однажды актриса разозлилась из-за того, что Джонни настаивал на подписании брачного контракта. Тогда она запустила в него две бутылки водки, одна из которых разбилась об стену и отсекла актёру кончик пальца. Его пришлось зашивать, однако в больнице Депп назвал причиной травмы несчастный случай – он не хотел, чтобы у Эмбер были проблемы. После ранения пальца Джонни, как выяснилось в суде, оставлял для Эмбер послания на стенах, написанные кровью. Адвокат Хёрд заявляла, что Депп тогда якобы нарисовал пенис на одной из картин, но актёр сказал, что не помнит этого. Также он обвинил экс-супругу в том, что та испражнялась ему на кровать.

Эмбер попалась на лжи

Депп и Хёрд не раз предъявляли фотографии синяков на лице, оставшихся в результате предполагаемых побоев, однако третьи лица обвиняли в агрессии обоих. Кроме того, адвокат актрисы предъявила присяжным палетку корректоров марки Milani Cosmetics, которой Хёрд была вынуждена пользоваться каждый день, чтобы скрыть синяки, которые ей якобы оставил Джонни. Однако косметический набор All In One от Milani, которым пользовалась Хёрд, был выпущен только в 2017 году, когда Эмбер и Джонни были уже год как в разводе. Это подтвердили производители – в своих соцсетях они опубликовали ролик, уличающий актрису во лжи. Сейчас мировая пресса ожидает показаний Эмбер, которые, как предполагается, будут сильно отличаться от показаний Деппа. Также адвокаты актрисы пригласят на следующие заседания актёра Джеймса Франко и бизнесмена Илона Маска, с которыми у Эмбер в разное время были отношения.
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Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях фотографии
Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях фотографии
Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях фотографии
Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях фотографии
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