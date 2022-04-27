Данила Козловский подал в суд на видеосервис «Start»

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Хронология конфликта: Джонни Депп и Эмбер Хёрд обвиняют друг друга в побоях

В лагерь по путёвке: Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Екатерина Климова

Блеск и нищета красных дорожек: Катрин Денёв, Катерина Шпица и Александра Ребенок

26 апреля

«Я не вижу тут сенсации»: Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей

Телеведущая решила вкладываться в недвижимость в это непростое время