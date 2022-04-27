Данила Козловский подал в суд на видеосервис «Start»

Компания Данилы Козловского
ООО «ДК интертеймент» подала иск к ООО «Старт студио» (входит в группу компаний «Start») с требованием выплатить 128 миллионов рублей в соответствии с договором на передачу прав на сериал «Карамора»
. В сентябре 2021 года «ДК интертеймент» и фонд «Кинопрайм» (инвестировавший в производство сериала) заключили контракт с ООО «Старт студио» сроком действия до конца 2023 года. Согласно этому договору «Старт студио» за вознаграждение получает исключительные права на сериал «Карамора» и все сопутствующие видео и фотоматериалы, созданные в связи с выпуском этого проекта. Общая сумма вознаграждения, составляющая 957,5 миллионов рублей, была разбита на несколько фиксированных выплат, которые «Старт студио» должен был регулярно выплачивать «ДК интертеймент» и «Кинопрайму». В дополнение к этим выплатам создателю и инвестору «Караморы» полагались процентные отчисления от доходов за дистрибуцию сериала.
В январе 2022 года «ДК интертеймент» передал «Старт студио» итоговую мастер–копию сериала, а позже разместил для скачивания финальный восьмой эпизод проекта, который был показан на видеосервисе «Start» 3 марта. Исполнив, таким образом, все свои обязательства. «Старт студио» сначала также выполнял свои обязательства, пока не произошли всем известные события, которые нельзя называть. И уже в марте очередной транш в размере 125 миллионов рублей произведён не был. Из иска следует, что ответчик, то есть ООО «Старт студио» не пошёл на урегулирование вопроса в досудебном порядке.
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«Карамора»: Вампирский Петербург
Поскольку контракт предусматривает пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, к моменту подачи иска в придачу к 125 миллионам набежала сумма неустойки в 3,1 миллиона рублей.
Пресс-служба Start в комментарии изданию «Ведомости»
выразила надежду на то, что компаниям удастся решить возникшую проблему в досудебном порядке - с учётом сложившейся “форс-мажорной ситуации”. «Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы
».
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