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28 апреля 2022
/
Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
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28 апреля 2022
27 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» прошёл премьерный показ первых эпизодов оригинального сериала Okko
«Оффлайн»
.
Триллер о приложении-призраке, терроризирующем рядовых российских наркоманов
, представили зрителям режиссёр
Кирилл Плетнёв
и актёры
Денис Шведов
,
Риналь Мухаметов
,
Мария Ворожищева
,
Никита Кологривый
и другие.
фото: Кирилл Плетнёв
фото: Никита Кологривый
фото: Риналь Мухаметов
фото: Денис Шведов с супругой Александрой Розовской
Среди гостей премьеры были замечены
Андрей Мерзликин
,
Михаил Башкатов
,
Евгений Сангаджиев
,
Ингрид Олеринская
,
Анна Котова-Дерябина
,
Михаил Тройник
,
Ольга Ломоносова
,
Ирина Безрукова
,
Наталья Земцова
,
Аристарх Венес
и другие.
фото: Алёна Чехова
фото: Андрей Мерзликин с женой Анной
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Анна Чурина
фото: Ингрид Олеринская
фото: Ирина Безрукова
фото: Наталья Земцова
фото: Аристарх Венес
«Оффлайн» доступен в онлайн-кинотеатре «Okko» c 27 апреля.
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