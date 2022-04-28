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Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова

28 апреля
2022 год

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28 апреля 2022
27 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» прошёл премьерный показ первых эпизодов оригинального сериала Okko «Оффлайн». Триллер о приложении-призраке, терроризирующем рядовых российских наркоманов, представили зрителям режиссёр Кирилл Плетнёв и актёры Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Мария Ворожищева, Никита Кологривый и другие.

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Кирилл Плетнёв

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Никита Кологривый

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Риналь Мухаметов

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Денис Шведов с супругой Александрой Розовской

Среди гостей премьеры были замечены Андрей Мерзликин, Михаил Башкатов, Евгений Сангаджиев, Ингрид Олеринская, Анна Котова-Дерябина, Михаил Тройник, Ольга Ломоносова, Ирина Безрукова, Наталья Земцова, Аристарх Венес и другие.

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Алёна Чехова

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Андрей Мерзликин с женой Анной

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Анна Котова-Дерябина

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Анна Чурина

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Ингрид Олеринская

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Ирина Безрукова

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Наталья Земцова

Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова
фото: Аристарх Венес

«Оффлайн» доступен в онлайн-кинотеатре «Okko» c 27 апреля.

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Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
Даркнет: Ингрид Олеринская, Риналь Мухаметов и Наталья Земцова фотографии
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