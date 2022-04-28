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«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства

28 апреля
2022 год

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28 апреля 2022
Сальма Хайек появилась на обложке мексиканского «Vogue» вместе с 14-летней дочерью Валентиной, которую актриса родила в браке с французским предпринимателем Франсуа-Анри Пино. Валентина поздний ребёнок - актриса стала матерью в 41 год. В интервью Сальма призналась, что ради ребёнка была готова завершить актёрскую карьеру.

«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства

«Мой случай был особенным - я очень поздно стала мамой. Я сделала это, потому что нашла, наконец, спутника жизни со стабильной карьерой, и мне так хотелось ребёнка, что всё остальное уже не имело для меня значения - ни моя карьера, ни что бы то ни было ещё. Думаю, что это мне помогло.
К тому же у меня было ощущение, что я уже очень многого добилась в своей жизни, мне есть чем гордиться, и пришло время переходить на другой этап. Франсуа мне очень помог: я была готова больше не работать, но когда Валентине исполнилось чуть больше года, он сказал, что мне следует вернуться к работе, чтобы не лишиться профессии, которая доставляет мне радость и позволяет раскрыть свой творческий потенциал. Примерно через три года после рождения Валентины я понемногу начала снова сниматься и путешествовать. Но когда ей исполнилось семь лет, мне пришлось считаться с ей новым ритмом жизни и необходимостью в собственном пространстве. И хотя мне удавалось продолжать сниматься и сохранить профессию, которую я обожаю, на ежедневной основе это нелегко. Временами решения, которые нужно принять, всё больше и больше усложняются. Но семья всегда выходит на первый план».

«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства

«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства

Актриса также высказалась об общественном давлении, которые испытывают женщины. Сальма неоднократно высказывала идею о том, что далеко не всем женщинам подходит материнство. И важно оставлять им пространство для выбора, не подвергая давлению.
«Очень важно, чтобы женщина, не испытывая чувства вины, имела возможность сказать, хочет она быть матерью или нет. Давайте взглянем на мир, в котором мы живём. Быть матерью страшно, от женщин требуют слишком многого - и так было всегда. Ещё говорят, что если ты не мать, то ты не полноценная женщина. Но это вовсе не так, есть много других способов для проявления материнского инстинкта, который, к слову, далеко не у всех одинаково развит, и к этому тоже нужно относиться с пониманием и уважением. Есть женщины, которые не хотят быть матерями, и это нормально. Материнство это прекрасно, но там есть свои проблемы. Например, я всегда переживаю, когда вижу проблемы с психическим здоровьем, окружающей средой и появлением новых наркотиков».
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«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства фотографии
«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства фотографии
«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства фотографии
«Быть матерью страшно»: Сальма Хайек высказалась о праве женщин на отказ от материнства фотографии
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