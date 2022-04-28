Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков

Доброе кино о любви: Ян Цапник, Софья Зайка и Никита Тарасов
Премьера фильма «Искренне Ваша»
Фильмов о войне много не бывает, тем более в преддверии дня Победы. На днях в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера ещё одного военного фильма - короткометражной драмы Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата». «Наш фильм - история и воспоминания человека, который прошёл войну. По сути, это фильм-воспоминание… Мне очень повезло, все люди, которые участвовали в создании фильма - легенды и значимые величины в российском кинематографе», - признался режиссёр. Фильм был отмечен призами в более чем 20 фестивалях, как в России, так и за рубежом.
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