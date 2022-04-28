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Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков

28 апреля
2022 год

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28 апреля 2022

Фильмов о войне много не бывает, тем более в преддверии дня Победы. На днях в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера ещё одного военного фильма - короткометражной драмы Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата». «Наш фильм - история и воспоминания человека, который прошёл войну. По сути, это фильм-воспоминание… Мне очень повезло, все люди, которые участвовали в создании фильма - легенды и значимые величины в российском кинематографе», - признался режиссёр. Фильм был отмечен призами в более чем 20 фестивалях, как в России, так и за рубежом.
Поздравить создателей с премьерой пришли Антон Шагин с Никой Исаевой, фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, Ольга Филиппова, Марина Доможирова, Артём Крестников, Анастасия Бусыгина, Алексей Марков и другие.

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Роман Костомаров, Кирилл Зайцев и Оксана Домнина

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Артём Крестников

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Антон Шагин с семьёй

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Ольга Филиппова

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Алексей Марков

Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков
фото: Марина Доможирова

«Сашка. Дневник солдата» в прокате с 5 мая 2022 года.

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Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков фотографии
Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков фотографии
Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков фотографии
Военно-полевой сезон: Ольга Филиппова, Антон Шагин и Алексей Марков фотографии
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