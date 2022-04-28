Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

28 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
28 апреля 2022
27 апреля историческое здание Театра на Бронной наконец-то открылось после двух лет реставрации. За это время были отреставрированы сценические помещения, зрительный зал и фойе, полностью заменены инженерные сети и оборудован видеоцех. На сцене были заменены все металлоконструкции и специальное оборудование, а в фойе установлен автоматический гардероб и терминалы для продажи билетов. Также при модернизации было восстановлено 40% оригинальной лепнины и возвращена в интерьер люстра, украшавшая зрительный зал не одно десятилетие.

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

В рамках открытия театра состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Таня», поставленного по одноименной пьесе Алексея Арбузова, написанной в 1938 году специально для актрисы Марии Бабановой. Премьера состоялась в 1939 году в Театре Революции, нынешнем театре им. В. Маяковского. А в 1974 году вышла киноадаптация Анатолия Эфроса с Ольгой Яковлевой в заглавной роли. В спектакле Богомолова задействованы Анна Патокина, Василиса Перелыгина, Вера Майорова, Даниил Чуп, Евгения Громова, Дмитрий Куличков, Александр Шумский, Иван Тарасов и Николай Яскевич.

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

Постановка дала старт целой череде театральных премьер: следующими театр готовит к выходу спектакли «Платонов болит» Александра Молочникова и «Вишневый сад» Микиты Ильинчика, постановку Константина Богомолова «Вы чье, старичье?» и «Гамлета» Эдгара Закаряна. Будет возобновлен и прежний репертуар театра.

Среди гостей премьеры были Ксения Собчак, Фёдор Бондарчук, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Алексей Учитель, Александра Ребенок, Надежда Бабкина, Валерий Сюткин и многие другие.

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Александра Ребенок

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Алексей Учитель

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Валерий Сюткин с супругой

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Виктория Шелягова

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Евгений Миронов

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Сати Спивакова

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Фёдор Бондарчук

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Полина Аскери

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Надежда Бабкина и Елена Мироненко

Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак
фото: Людмила Нарусова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастильтеатральная премьера
персоны
Алексей АрбузовПолина АскериМария БабановаНадежда БабкинаКонстантин БогомоловФёдор БондарчукВиктор ВержбицкийЕвгения ГромоваАлёна ДолецкаяЕлена ЗильберквитДмитрий КуличковЛариса ЛомакинаПавел ЛунгинВера Майорова-ЗемскаяВладимир МатецкийЕвгений МироновАлександр МолочниковАнна ПатокинаЕвгений ПереваловВасилиса ПерелыгинаАлександра РебенокКсения СобчакСати СпиваковаВалерий СюткинАлексей УчительКонстантин ХабенскийДаниил ЧупАнатолий ЭфросОльга Яковлева
фильмы
Таня
театры
Театр им. Вл. МаяковскогоТеатр на Малой Бронной

фотографии >>
Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак фотографии
Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак фотографии
Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак фотографии
Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Карякин
28 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Карякин.
Виргиния Кельмелите
27 апреля ушла из жизни актриса Виргиния Кельмелите.
Валерий Лазарев
26 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Лазарев.

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Александр Карин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Джессика Альба
Клас Банг
Кари Вурер
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Суворов: Великое путешествие
исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Вивариум
мистика, научная фантастика, притча, триллер
Ирландия, США, Бельгия, Дания, 2019
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен