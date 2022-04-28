Открытие Театра на Бронной: Александра Ребенок, Надежда Бабкина и Ксения Собчак

27 апреля историческое здание Театра на Бронной наконец-то открылось после двух лет реставрации. За это время были отреставрированы сценические помещения, зрительный зал и фойе, полностью заменены инженерные сети и оборудован видеоцех. На сцене были заменены все металлоконструкции и специальное оборудование, а в фойе установлен автоматический гардероб и терминалы для продажи билетов. Также при модернизации было восстановлено 40% оригинальной лепнины и возвращена в интерьер люстра, украшавшая зрительный зал не одно десятилетие.
Постановка дала старт целой череде театральных премьер: следующими театр готовит к выходу спектакли «Платонов болит»Александра Молочникова и «Вишневый сад»Микиты Ильинчика, постановку Константина Богомолова«Вы чье, старичье?» и «Гамлета»Эдгара Закаряна. Будет возобновлен и прежний репертуар театра.
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