Марафон желаний: Меган Фокс думает, что силой мысли создала своего жениха в раннем детстве

35-летняя Меган Фокс переживает волнующую стадию перерождения. Это и перезапуск её карьеры, которая после нескольких лет семейного затишья снова пошла в гору. И, конечно, это внутреннее перерождение самой Меган, спровоцированное встречей с музыкантом Колсоном Бейкером (сценический псевдоним Machine Gun Kelly). На фоне выхолощенной безопасности господствующих в тренде “экологичных отношений” и “гостевых браков” гормональный роман Колсона и Меган выглядит как анахронизм из тех времен, когда в моде ещё было саморазрушение через секс, наркотики и рок-н-ролл. Пока их знаменитые ровесники пьют смузи, практикуют цигун и распинаются об осознанности, Меган и Колсон пьют кровь друг друга, возрождают моду на гламурную готику, а ретритам предпочитают шаманский ритуал с употреблением аяуаски.
Естественно, этот яркий союз двух чрезвычайно пригожих людей, излучающих столь болезненную сексуальную зависимость друг от друга, не может не раздражать сразу несколько сообществ. Неожиданный развод Меган с Брайаном Остином Грином, которому она родила троих сыновей, ранил в самое сердце провинциальных пуритан одноэтажной Америки, но едва ли смутил радикальных феминисток. Однако последние не смогли простить Меган её вопиющей женственности и старомодной ролевой игры в подчинение. В сентябре прошлого года на красной дорожке церемонии вручения премии MTV VMA актриса появилась в провокационном платье-невидимке Mugler. В интервью журналистам актриса шутливо похвасталась тем, что выбором наряда руководил лично Колсон. «Он сказал: «Ты должна быть обнажённой сегодня». А я такая: «Слушаюсь и повинуюсь, папочка». Эта история была расценена фемсообществом как вопиющий саботаж с трудом отвоёванных женских свобод. И Меган в очередной раз почувствовала, что феминистки не готовы принять её в свои ряды.
фото: То самое платье-невидимка
«Я никогда не ощущала принятие со стороны феминистского сообщества. Какие бы чувства и реакции я у них не вызывала, это было чем-то, что они не в состоянии переварить. По каким-то причинам это сообщество отвергает меня... Я до сих пор делаю много вещей, провокационных с точки зрения любого сообщества. Меня прославляли как феминистку, пока я не посмела назвать своего парня “Папочкой”. Огорчив тем самым очень большое количество людей. Что мне кажется достаточно забавным. Потому что это напрямую касается того, чтобы позволить женщинам быть…женщинами. Позволить нам жить той жизнью, которая нам нравится. Вот что такое феминизм», - резюмировала Меган в свежем интервью журналу Glamour.
Вспоминая о встрече с Колсоном, Меган то ли в шутку, то ли всерьёз называет себя его создательницей - в том смысле, что она буквально “загадала” его себе ещё в раннем детстве. Будучи заядлым эзотериком, Меган увлекается чтением карт Таро, лунными ритуалами и верит в материальность мыслей и манифестацию желаний.
«Я не знала, зачем я вообще соглашаюсь на роль в этом фильме (речь о «Полночи в злаковом поле», на съёмках которого Меган познакомилась с Колсоном- прим. ред.). Я просто знала, что мне надо это сделать. По какой-то причине. И когда мы были на читке, на роль одного персонажа всё ещё никто не был утверждён. Я спросила “Кто играет эту роль?” Мне ответили: “О, это Machine Gun Kelly”. Ну и я вроде слышала это имя, но не знала, кто это. Поэтому я быстро посмотрела в интернете, кто это, и увидев, подумала «Оооо, вот это я попала».
Он в точности физически соответствует типажу, который я загадывала себе с четырёхлетнего возраста. Я на четыре года старше него. Так что, думаю, я его и создала. Мои мысли и намерения вырастили его в ту личность, которой он является. Кто знает, как бы он выглядел и кем бы был, если бы не я».
Взволновавшая всех история о том, как Меган и Колсон обмыли помолвку, отведав крови друг друга, на деле оказалась безобидным символическим ритуалом. «Думаю, что услышав о том, как мы «выпили кровь друг друга», люди представили себе нас с кубками в руках. Да это просто пара капель. Но да, мы действительно употребили кровь друг друга - исключительно из ритуальных соображений. Это было сделано осознанно и мы контролировали этот процесс. Колсон более бессистемный, беспокойный и хаотичный - он более склонен к широким жестам, вроде порезать себе грудь осколком стекла и предложить «Возьми мою душу, да протечет моя кровь на тебя!» Нет, такого не было, смею вас заверить. Ну, может, не в точности так, но что-то подобное он вытворял уже много раз».
Двухлетний роман Колсона и Меган, кажется, действительно состоит из сплошных ритуалов и романтических жестов на повседневной основе. Артисты даже ведут совместный дневник своей любви: «Людям, которые не изучают астрологию, это, скорее всего, ни о чём не скажет, но Колсон переполнен энергией Рыб (знак зодиака - прим. ред.) Он очень романтичный. У нас с ним есть дневник, который мы ведём с момента нашей встречи. Этот дневник наполнен нашими мыслями, чувствами и нашей поэзией».
«Высыпаться - это самое очевидное. В этом я проявляю особое усердие. Когда я не высыпаюсь, я буквально ощущаю как это сказывается на моём психическом состоянии. Я не курю сигареты. Я никогда не употребляю «развлекательные» наркотики, я всегда абсолютно трезва. Я даже не выпиваю бокал вина. Я не говорю, что все должны так делать, но лично для меня это самый оптимальный вариант. Также в заботе о себе очень важно наличие достаточного количества спокойного времени, проведенного в тишине - чтобы иметь возможность подключиться к своему сверхсознанию, к Богу, к духу. А мой стиль жизни порой препятствует этому, и я чувствую себя потерянной, когда у меня нет возможности сделать это. Я держусь подальше от своего телефона, насколько это возможно. И бывают времена, когда я вообще к нему не притрагиваюсь. И возвращаюсь к тому, для чего наши тела были созданы - чтобы быть в природе, быть в тишине, наедине с самим собой».
Также актриса держится подальше от социальных сетей, коротко называя их злом: «У меня есть соцсети, но я не веду их сама. За меня их ведёт ассистент, а я лишь решаю, что я хочу сказать. Но лично я физически этим не занимаюсь, потому что соцсети - зло. Общество достигло той точки, в которой все мы вроде усвоили, что «травля - это плохо, детей нельзя травить, это лишь спровоцирует у них ненависть к себе, а в некоторых случаях приводит к суициду». Но когда дело касается знаменитостей, все эти общественные договорённости просто выкидываются в окошко, и люди тратят неимоверное количество своего времени на то, чтобы травить знаменитостей. Может, раньше было хуже. Но честно говоря, мне так не кажется. По-моему, изобретение соцсетей сделало всё это таким доступным, что стало гораздо хуже».
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