Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти

Технология дипфейк может использоваться не только для дискредитации и шантажа, но и в более безобидных культурно-развлекательных целях. Именно с помощью этой технологии Первый канал «оживил» актёра Владислава Галкина
, который скончался в далёком 2010 году. Так и получилось, что спустя 12 лет после смерти актёр получил 8-минутную роль в новой части «Диверсанта».
Сериал появится в эфире 9 мая 2022 года. Часть под названием «Идеальный штурм»
рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Действие сериала разворачивается в 1945 году в Кёнигсберге и коснётся подготовки войск СССР к штурму города-крепости.
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