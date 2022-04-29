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Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти

29 апреля
2022 год

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29 апреля 2022
Технология дипфейк может использоваться не только для дискредитации и шантажа, но и в более безобидных культурно-развлекательных целях. Именно с помощью этой технологии Первый канал «оживил» актёра Владислава Галкина, который скончался в далёком 2010 году. Так и получилось, что спустя 12 лет после смерти актёр получил 8-минутную роль в новой части «Диверсанта».

Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти

Сериал появится в эфире 9 мая 2022 года. Часть под названием «Идеальный штурм» рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Действие сериала разворачивается в 1945 году в Кёнигсберге и коснётся подготовки войск СССР к штурму города-крепости.

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Владислав Галкин

фотографии >>
Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти фотографии
Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти фотографии
Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти фотографии
Владислав Галкин получил новую роль спустя 12 лет после смерти фотографии
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