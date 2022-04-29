Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером»

После начала СВО Максим Галкин
и Алла Пугачёва
уехали из России на достаточно безопасное расстояние, которое позволяет юмористу подвергать сомнению адекватность действий российских властей. Артист был одним из первых, кто высказался в пацифистском ключе, за что немедленно был наказан отменой концертов и исчезновением из рекламной сетки
. Оставшись без работы, Галкин решил воспользоваться свободным временем и уехал с семьёй в Израиль, где даёт концерты, средства от которых направлены на помощь беженцам. За прошедшие несколько недель артист публиковал несколько видео-обращений, содержание которых с недавних пор законодательно запрещено в России.
Накануне Пасхи Галкин также впервые рассказал своим подписчикам о том
, как его отменили в России, и попросил не обвинять его в предательстве. И действительно, ни в одной из своих публикаций артист ни разу не позволил себе кого-то оскорбить, а тем более “поливать грязью страну”. Однако именно в этом голословно обвиняют артиста телевизионные пропагандисты во главе с Маргаритой Симоньян
, которая за многие годы работы в журналистике так и не научилась проверять информацию на подлинность. Воспользовавшись ложным предлогом, Симоньян решила удивить публику сенсационной новостью о сексуальной ориентации Галкина и употребила в отношении артиста нецензурную ругань. В эфире государственного канала, где так чтут традиции и нормативный литературный русский язык.
Вслед за этим выпадом появилась предсказуемая новость о том, что Галкина снимают с должности ведущего передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Которая не выходит уже третий месяц в связи с отменой развлекательных шоу в пользу увеличения
зарплат пропагандистов
передач на общественно-политические темы.
28 апреля стало известно, что съёмки передачи «Сегодня вечером» возобновились.
Издание «StarHit» со ссылкой на источник из съёмочной группы сообщает
о том, что на место Галкина был приглашён Николай Цискаридзе
. «В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга»
.
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