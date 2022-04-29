«Уставали от меня люди»: Артур Смольянинов объяснил, почему ему пришлось сменить 6 школ

Артур Смольянинов
дал большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой
, в котором, среди прочего, поделился воспоминаниями о собственном детстве. До того, как начать сниматься в кино, Артур сменил 6 школ - будущего актёра отовсюду выгоняли, потому что он мешал учителям работать.
«С точки зрения педагогической со мной всё было не так. Я слишком много привлекал к себе внимания. Просто мешал вести урок. Первая запись в моём дневнике была: «Пришёл в школу без носков, мешал вести урок». Это был шестой день моей учебы. Пришёл в школу без носков, потому что маму будить не хотел, а носки найти не мог. Поэтому надел ботиночки на босу ногу. Пока дошёл до школы, натёр дико ноги. И на уроке показывал всем, как я натёр пятки. Слишком много меня было, уставали от меня люди. То есть сначала влюблялись, а потом уставали. Слишком много энергии, внимания к себе очень хотел, любил и требовал.
Моя мама была идеальная. Когда её вызывали в школу и говорили: «Заберите его хотя бы на три дня, дайте нам отдохнуть» и что-то ей говорили о том, какой я плохой, она отвечала: «Вы понимаете, что это мой сын? Я всегда буду за него». То, что мне дала мама - это ощущение свободы и ощущение себя как личности полноценной и независимой ни от кого, кроме той силы которая создала меня и всех нас»
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«Своим детям я хочу дать то, чего не дали мне - трудоспособность. Понимание того, что в этой жизни ничего не даётся просто так. Потому что мне всё слишком легко давалось, я везучий. Баловень судьбы. И потом со мной это сыграло злую шутку, когда это перестало работать. Я вдруг понял, то у меня совершенно нет навыка трудиться и чего-то добиваться. Но я потом из себя его вытащил. Он где-то во мне был. Я спортивный человек, а спорт предполагает перманентное преодоление себя. Но мне это очень тяжело давалось. Именно потому что у меня не было папы. У меня был отчим, который очень много мне дал в смысле развития и просвещения, но с которым у меня не было таких отношений как с отцом, которому есть до тебя дело»
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