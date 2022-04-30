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Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс

30 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
30 апреля 2022
Что может быть утешительнее и стабильнее сиквелов, гарантирующих возвращение в уютный знакомый мир, населённый полюбившимися героями? Британская экосистема «Аббатство Даунтон», населённая господами и преданными им слугами, переживающими стремительные перемены начала 20 века, снова возвращается к зрителям. 25 апреля в Лондоне состоялась премьера второго полнометражного сиквела любимого сериала, получившего название «Аббатство Даунтон. Новая Эра». Фильм зрителям представили актёры Мишель Докери, Элизабет МакГоверн, Клэр Дэйнс, Хью Дэнси, Лора Кармайкл, Хью Бонневиль, Таппенс Мидлтон и многие другие.

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Элизабет МакГоверн и Хью Бонневиль

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Мишель Докери

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Элизабет МакГоверн

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Джей Кэй Симмонс

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Хью Бонневиль

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Лора Кармайкл

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Клэр Дэйнс

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Ребекка Найт

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Лора Хэддок

Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс
фото: Таппенс Мидлтон
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Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс фотографии
Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс фотографии
Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс фотографии
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