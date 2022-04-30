Вечное возвращение: Мишель Докери, Элизабет МакГоверн и Клэр Дэйнс

Что может быть утешительнее и стабильнее сиквелов, гарантирующих возвращение в уютный знакомый мир, населённый полюбившимися героями? Британская экосистема «Аббатство Даунтон»
, населённая господами и преданными им слугами, переживающими стремительные перемены начала 20 века, снова возвращается к зрителям. 25 апреля в Лондоне состоялась премьера второго полнометражного сиквела любимого сериала, получившего название «Аббатство Даунтон. Новая Эра»
. Фильм зрителям представили актёры Мишель Докери
, Элизабет МакГоверн
, Клэр Дэйнс
, Хью Дэнси
, Лора Кармайкл
, Хью Бонневиль
, Таппенс Мидлтон
и многие другие.
фото: Элизабет МакГоверн и Хью Бонневиль
фото: Мишель Докери
фото: Элизабет МакГоверн
фото: Джей Кэй Симмонс
фото: Хью Бонневиль
фото: Лора Кармайкл
фото: Клэр Дэйнс
фото: Ребекка Найт
фото: Лора Хэддок фото: Таппенс Мидлтон
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